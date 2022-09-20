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英女王國葬／王室成員死後不火化？「最美公主」遺願惹人猜想
英女王伊利莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬9月19日在倫敦西敏寺舉行。根據王室傳統，女王不會採取包括土葬和火葬在內的常見殯葬方式，而是置於襯鉛的靈柩之中，被安放於國王喬治六世紀念教堂（The King George VI Memorial Chapel）。
鉛襯防腐
女王的靈柩由橡木製成，內部以鉛作襯裏。這是王室成員的常用殯葬方式。
在靈柩內部鋪鉛的好處是可以防潮和減緩腐化速度，讓遺體可保存長達1年的時間，也能隔絕屍臭和任何屍毒，以免危害環境，不過重量亦明顯增加，要8個人才扛得起來。
要求死後火化 瑪格麗特最後的叛逆？
在過去數百年，英國王室成員逝世後通常都會在拱頂的地下室長眠，而不會入土、火化或水葬等，而伊利莎白二世的妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）則打破傳統，選擇火化。
有人認為這是瑪格麗特最後一次反抗王室禮節。但《每日郵報》指，作出這樣的決定，是因為瑪格麗特希望與父親喬治六世（George VI）葬在一起，但國王喬治六世紀念教堂空間不足。
過去如何防腐
以前的君主遺體都會進行防腐處理，通常是在動脈注入防腐劑，但據傳1603年英女王伊利莎白一世（Elizabeth I）的防腐處理出現問題，導致遺體在室溫下放置3週後爆炸。
由於這個傳聞，維多利亞女王（Queen Victoria）拒絕在死後進行防腐處理，因此她1901年過世時，工作人員僅能在靈柩周圍撒上木炭以減緩氣味和吸收水分。
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文章授權轉載自《香港01》
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