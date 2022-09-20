英國女王國葬上堅持「不露臉」 王岐山一行引側目

9月18日，中國國家副主席王岐山達倫敦，並在英國時間傍晚近6時出現在英國議會的西敏宮專門為政要搭建的平台上，瞻仰女王靈柩。他身穿黑色衣服，戴著印有中國國旗的白色口罩，同行的還有三名同樣戴著口罩的中國官員。四人在平台上逗留了不到兩分鐘後離開。

先前曾有報導稱，因中方制裁批評新疆人權的英國議員，英國國會下議院議長禁止中國代表團瞻仰英女王靈柩。早在去年9月，中國駐英大使鄭澤光就被禁止進入英國國會。不過，英國國會9月17日表示，世界各國領袖或其代表若獲邀出席國葬，都可以參加瞻仰靈柩。中國國家主席習近平在獲邀出席女王國葬的政要之列，但中方宣布習近平本人不參加，而是由中國國家副主席王岐山作為習近平的特別代表參加。

19日上午，王岐山與各國元首、王室成員、政府代表共同出席了在西敏大教堂舉行的女王國葬儀式。在幾乎沒有人戴口罩的現場人群中，身著中山裝的王岐山和前一天一樣戴著印有中國國旗的白色口罩，十分搶眼。前駐英國大使劉曉明等中共官員也戴著同款口罩緊隨其後。

在推特和youtube上，有人轉發了王岐山等人瞻仰女王靈柩的影片。對此，網友紛紛發表評論：「戴口罩弔唁女王，是極其失禮的，是對女王的不敬。失禮的結果是在世界上丟中國人的臉。」；「英國早就沒人戴口罩了，為啥王岐山等人戴口罩呢？」；「為什麼總是要與眾不同、格格不入呢？」也有人認為，戴口罩是政治表態，王岐山等人戴的是「忠心牌口罩」，「習近平都戴口罩去哈薩克，王岐山敢不戴！？」

科普作家、網路名人方舟子在推文寫道：「英國女王葬禮上驚現罩國來賓。和外星服裝一樣，口罩也成了中國民族服飾，辨識度超高。」

日本天皇夫婦在抵達英國時戴著黑色口罩亮相，但在出席女王葬禮時，天皇夫婦沒有戴口罩。日本《每日新聞》報導說，日本皇室決定不戴口罩，是因為目前英國已經很少有人戴口罩，如果戴上口罩，德仁天皇夫婦可能成為唯一沒「露臉」的國葬貴賓。日本宮內廳官員擔憂戴口罩會給人與眾不同的感覺。

使館組織人員「熱烈歡迎」王岐山

除了瞻仰女王靈柩、參加女王葬禮「不露臉」外，王岐山和他的代表團在倫敦街頭也上演了引人側目的一幕。影片顯示，在王岐山一行下車時，有人拿著五星紅旗，遠遠高喊歡迎歡迎。轉發者在推特上寫道，「王岐山到倫敦是參加英國女王國葬的。中國使館竟然組織人員拿著五星紅旗、對著他和他的代表團喊歡迎歡迎熱烈歡迎，這太不合時宜了吧？對英女王和英國不尊重吧？」

在推特上，有網友對此評論道，「因為不是民選的，所以需要裝作深得人心！」

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