影／英國直播女王葬禮傳出女子「兩句氣音」 網友聽了全嚇傻

英國女王日前逝世，並於昨日舉行國葬，全英國人民都十分不捨。許多人到現場為女王送行，各家媒體也轉播國葬現場。不過英國一家電視台在轉播時，卻傳出奇怪的女性講話聲，讓不少人聽見都嚇壞了。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，英國第二大電視台ITV，日前轉播女王靈車離開倫敦的畫面，記者則一邊播報相關消息。不過記者在講話的同時，卻突然傳出女性以氣聲輕聲地說：「死亡是不可逆轉的，事實是她被困住了……」

I’m obsessed with this what the hell happened @itvnews pic.twitter.com/uu2ONYoktW — an ancient man (@goulcher) 2022年9月19日

記者似乎完全沒有聽到這個聲音，繼續描述女王國葬行程，不過不少看轉播的民眾聽了都很害怕。雖然有不少人認為可能是有人作假，但網友紛紛轉發新聞片段，認為不明的女子聲音非常詭異，內容也很奇怪。

有人推論可能是ITV的工作人員談話不小心被錄了進去，但也有人認為是黛安娜王妃顯靈了。截至目前為止，ITV並未出面做出任何說明。