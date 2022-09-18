排隊瞻仰英女王靈柩手帶在網上炒至252萬元 遭eBay移除

香港01／ 撰文／張子傑
英國女王伊麗莎白二世停靈倫敦西敏廳供人瞻仰悼念。美聯社
英國女王伊麗莎白二世停靈倫敦西敏廳供人瞻仰悼念。美聯社

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）日前離世，外界隨即搜羅女王在位70年的紀念品，甚至連排隊進入倫敦西敏宮（Palace of Westminster）瞻仰女王靈柩的手帶都成為炒賣對象，部分更被炒至7萬英鎊（約新台幣252萬元）！

《衛報》報道，這些手帶是由英國數碼文化傳媒及體育部（Department for Digital, Culture, Media and Sport，DCMS）分發，原意是用於人流管理，分流大批有意到場弔唁的民眾。手帶上的顏色和號碼每天都不同，當局指，這是紀錄民眾何時排隊的方式，亦容許他們可以暫時離開人龍，到洗手間或外出吃東西。

不過在網上拍賣平台eBay就有多個用戶出售這些手帶，其中一名賣家以「伊利沙伯二世供公眾瞻仰，已用過的金色排隊手帶」為招來，稱自己在9月16日早上6時前排隊，等了11小時才入內，並指當日亦有參加瞻仰的英格蘭前球星碧咸（David Beckham）比自己早一小時左右排隊。

另一名賣家則出售聲稱是「全新」、「從未使用」的橙色手帶，吸引9人應投，拍賣價達到1000英鎊。此外有部分手帶的叫價升至7萬鎊，但被eBay移除；亦有較為「良心」的賣家以20鎊出售，稱手帶雖然有點皺，但形容是紀念歷史一刻。

DCMS強調，持有手帶的民眾並不保證入場瞻仰機會，亦嚴格禁止轉讓它們。eBay發言人則表示，出售這些手帶違反公司的禁止出售大部分門票政策，當中包括公眾免費獲得的門票，因此決定在平台上移除有關產品。

延伸閱讀：

英女王逝世｜主動走入人群愛車事頭婆　重溫伊利沙伯二世最愛汽車

英女王逝世｜香港以伊利沙伯命名的6座建築　原來呢幢都關女王事?

文章授權轉載自《香港01》

英國女王 伊麗莎白二世

延伸閱讀

「民心所向」 港人悼「事頭婆」…人龍長又長

英女王逝世／梅根出席悼念會面露「奸笑」？ 再被狠批不尊重

英女王國葬3天後舉行 倫敦發生持刀襲擊案 兩警受傷嫌犯被捕

排隊13小時！貝克漢踏入西敏廳 激動落淚向英女王靈柩致敬

相關新聞

女王國葬限搭巴士 惹毛各國元首

英國女王伊麗莎白二世國葬在當地時間十九日上午十一時（台灣時間十九日下午六時）舉行，逾百外國元首齊聚倫敦致意，英國政府要求...

我駐英代表獲邀 蘭開斯特府弔唁女王

十九日為英國女王伊麗莎白二世「國葬日」，我外交部表示，已訓令我國駐英國代表處向英方表示，希望以最適當方式轉達台灣政府與人...

與英預期相反！沙國王儲傳不出席女王國葬 改派杜基親王代表

路透18日援引英國外交部消息人士報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德將不出席英國女王伊麗莎白二世的國葬，跟英國原先預期相反。這...

拜登抵英向女王作最後致敬 將與查爾斯三世會面

美國總統拜登（Joe Biden）今天將在倫敦向英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）作最後致敬。...

女王明國葬軍警維安 英參謀總長：1萬軍人將待命

英國已故女王伊麗莎白二世的國葬將於當地時間19日上午11時（台灣時間19日晚上6時）舉行，在多國元首政要齊聚、上百萬民眾...

掀殖民舊帳 各國追討英女王身上珠寶 陸網友喊：還我圓明園文物

英國女王伊莉莎白二世辭世，全球五百元首、王室貴族、政要出席9月19日的英國國葬。但女王過世連日來也意外引發多國網友和地方議員發動向英追索被撂奪並鑲嵌在女王權仗與王冠上的寶石，包括中國大陸網友也在追問的圓明園文物。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。