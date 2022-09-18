排隊瞻仰英女王靈柩手帶在網上炒至252萬元 遭eBay移除

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）日前離世，外界隨即搜羅女王在位70年的紀念品，甚至連排隊進入倫敦西敏宮（Palace of Westminster）瞻仰女王靈柩的手帶都成為炒賣對象，部分更被炒至7萬英鎊（約新台幣252萬元）！

《衛報》報道，這些手帶是由英國數碼文化傳媒及體育部（Department for Digital, Culture, Media and Sport，DCMS）分發，原意是用於人流管理，分流大批有意到場弔唁的民眾。手帶上的顏色和號碼每天都不同，當局指，這是紀錄民眾何時排隊的方式，亦容許他們可以暫時離開人龍，到洗手間或外出吃東西。

不過在網上拍賣平台eBay就有多個用戶出售這些手帶，其中一名賣家以「伊利沙伯二世供公眾瞻仰，已用過的金色排隊手帶」為招來，稱自己在9月16日早上6時前排隊，等了11小時才入內，並指當日亦有參加瞻仰的英格蘭前球星碧咸（David Beckham）比自己早一小時左右排隊。

另一名賣家則出售聲稱是「全新」、「從未使用」的橙色手帶，吸引9人應投，拍賣價達到1000英鎊。此外有部分手帶的叫價升至7萬鎊，但被eBay移除；亦有較為「良心」的賣家以20鎊出售，稱手帶雖然有點皺，但形容是紀念歷史一刻。

DCMS強調，持有手帶的民眾並不保證入場瞻仰機會，亦嚴格禁止轉讓它們。eBay發言人則表示，出售這些手帶違反公司的禁止出售大部分門票政策，當中包括公眾免費獲得的門票，因此決定在平台上移除有關產品。

延伸閱讀：

英女王逝世｜主動走入人群愛車事頭婆 重溫伊利沙伯二世最愛汽車

英女王逝世｜香港以伊利沙伯命名的6座建築 原來呢幢都關女王事?

文章授權轉載自《香港01》