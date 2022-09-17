英女王逝世／梅根出席悼念會面露「奸笑」？ 再被狠批不尊重

英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）於9月8日安詳離世，國葬於19日舉行。王室為了讓民眾向英女王送上最後祝福，在葬禮前舉行了悼念會。曾公開力數王室不是的梅根，也有跟隨丈夫哈利王子一同與民眾作近距離接觸，不過繼被指腰間出現神秘摺痕疑似為節目偷錄音後，再發現她在出席悼念會時偷笑，大批網友狠批她極不尊重英女王及莊嚴的場合。

多位王室成員被拍在悼念會上傷心落淚，哈利神情哀傷更一度掩面拭淚，不過在旁的妻子梅根卻被媒體拍到臉上露出疑似奸笑，照片被網友瘋傳及引起熱烈討論，更狠批梅根不尊重。

大批英國網友批評梅根自脫離王室後，過去兩年一直都公開力數及抹黑王室，更有人嘲梅根是「為了鏡頭而活」、「只顧自己做好表情」。相反，站在梅根前面的凱特或其他女王室成員都不會計較所謂的高貴形象展示哀傷。

不過有支持梅根的網友則表示偶像只是做了一個禮貌的優雅微笑，加上梅根向來都笑容滿面及貼地，更認為沒有人規定參加喪禮不可以微笑。另外，粉絲們也盲撐梅根，指她雖然40歲，但無論皮膚或身材仍維持得很好。

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文章授權轉載自《香港01》