快訊

台東大地震造成高雄水管主幹線破裂 恐將大停水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英女王逝世／梅根出席悼念會面露「奸笑」？ 再被狠批不尊重

香港01／ 文・關穎賢
梅根出席悼念會疑似面露奸笑。（Twitter）
梅根出席悼念會疑似面露奸笑。（Twitter）

英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）於9月8日安詳離世，國葬於19日舉行。王室為了讓民眾向英女王送上最後祝福，在葬禮前舉行了悼念會。曾公開力數王室不是的梅根，也有跟隨丈夫哈利王子一同與民眾作近距離接觸，不過繼被指腰間出現神秘摺痕疑似為節目偷錄音後，再發現她在出席悼念會時偷笑，大批網友狠批她極不尊重英女王及莊嚴的場合。

多位王室成員被拍在悼念會上傷心落淚，哈利神情哀傷更一度掩面拭淚，不過在旁的妻子梅根卻被媒體拍到臉上露出疑似奸笑，照片被網友瘋傳及引起熱烈討論，更狠批梅根不尊重。

大批英國網友批評梅根自脫離王室後，過去兩年一直都公開力數及抹黑王室，更有人嘲梅根是「為了鏡頭而活」、「只顧自己做好表情」。相反，站在梅根前面的凱特或其他女王室成員都不會計較所謂的高貴形象展示哀傷。

不過有支持梅根的網友則表示偶像只是做了一個禮貌的優雅微笑，加上梅根向來都笑容滿面及貼地，更認為沒有人規定參加喪禮不可以微笑。另外，粉絲們也盲撐梅根，指她雖然40歲，但無論皮膚或身材仍維持得很好。

延伸閱讀：

英女王逝世-梅根腰間出現神秘摺痕-被網民指為節目偷偷錄音

英女王逝世 貝克漢排隊12小時瞻仰靈柩-素色大衣現身一度拭淚

文章授權轉載自《香港01》

英國女王 伊麗莎白二世 梅根

相關新聞

英女王明國葬 世界領袖飛倫敦

英國女王伊麗莎白二世國葬儀式十九日在倫敦西敏寺舉行，各國領袖及王室陸續動身前往倫敦，向女王作最後的致意。英王查理三世和手...

同出席白金漢宮活動場合 卡蜜拉與凱特婆媳互動狀況曝光

英國女王國葬將於19日舉行，英王查理三世與王后卡蜜拉17日中午在白金漢宮設宴款待來自國協（the Commonwealt...

圖解新聞／英女王長眠溫莎堡 一圖看懂19日國葬細節

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看英女王19日國葬流程和有哪些國家政要受邀。

拜登赴倫敦弔唁英國女王 下週會見英相特拉斯

美國總統拜登今天出發前往英國倫敦，弔唁已故英國女王伊麗莎白二世。此際堪稱美英關係的重要轉捩點

英女王明國葬放假 企業營運進退兩難

英國女王伊麗莎白二世國葬儀式19日在倫敦西敏寺舉行，包括美國等各國領袖及日本皇室等王室，均已陸續動身前往倫敦，向女王獻上...

英王查理三世驚喜訪問 與排隊瞻仰民眾談話

英國倫敦連日來有數以萬計民眾大排長龍瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩，要對這位英國在位最久的君王致敬。國王查爾斯三世與兒子威廉王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。