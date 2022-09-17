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英女王國葬3天後舉行 倫敦發生持刀襲擊案 兩警受傷嫌犯被捕
位於英國倫敦西區（West End）的萊斯特廣場（Leicester Square）發生持刀襲警案，一男一女警員受傷，嫌犯被捕。警方已展開調查，稱事件與英女王逝世或恐怖襲擊無關。
倫敦大都會警察局稱，事發在當地時間9月16日早上，1名女警與疑人接觸時受襲，手臂受傷，甚至有性命之虞。她的拍檔、一名男警隨之追捕疑犯，結果頸部和胸部份別被刺3刀和1刀，傷勢嚴重，但應可完全康復。年約20多歲的疑犯則被奉命前來增援的警員使用電槍制伏。嫌犯也被送院，出院後被警方拘留。
倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）稱這次襲擊「非常駭人聽聞」和「可恥」。他已與英國倫敦大都會警察局局長羅利（Mark Rowley）討論事件，並將保持密切聯絡。
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文章授權轉載自《香港01》
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