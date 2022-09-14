影／女王移靈教堂 皇家弓箭手搖搖晃晃疑久站昏倒

英國女王伊莉莎白二世日前逝世，其靈柩日前移至蘇格蘭的聖吉爾斯大教堂停放。女王的棺材所在之地，都看得見皇家弓箭手連隊的身影。不過日前卻傳出弓箭手在教堂門外疑似不耐久站昏倒。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，女王的棺材於9月12日移至聖吉爾斯大教堂停放供民眾追思，而女王所到之處，皇家弓箭手連隊（The Royal Company of Archers）都會在外守候、行禮。

女王的靈柩停留至9月13日下午三點，接著在棺木上披上蘇格蘭皇家旗幟並以花圈裝飾點綴，抬上靈車前往白金漢宮。不料在將女王的棺材抬出教堂時，一名弓箭手開始左搖右晃，最後倒到旁邊的弓箭手身上。後來這名弓箭手被帶至旁邊的陰影處休息。

一名皇家弓箭手疑似不耐久站昏倒，旁人趕緊上前攙扶。圖擷自 《每日郵報》

皇家弓箭手是英國君主專屬的蘇格蘭保鑣，英國君主於蘇格蘭舉行任何儀式時，皇家弓箭手便要履行儀式職責。女王靈柩停靈在聖吉爾斯大教堂開放民眾弔唁，便是由皇家弓箭手與查理三世和其他皇室成員一起守夜。