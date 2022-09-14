收到女王離世前寄來最後一封信 10歲女孩細心珍藏

女王離世全球不捨，不少跟女王有關的事物都被爭相留念，英國一名女孩非常則相當珍惜自己收到女王離世前，寄出的最後一封信。

根據《鏡報》報導，10歲女孩米莉今年六月份，寫了一封祝賀女王白金禧年（Platinum Jubilee），沒想到在9月收到來自白金漢宮的回覆，米莉全家感到相當震驚。

這封回信內有一張帶有女王照片，並寫道：「在我登基70週年之際，向你致上我無比的感激之意」，文末是女王的簽名「伊莉莎白二世 2022」。

然而在收到回信後的三天，米莉得知女王在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡逝世，她感到非常難過與沮喪，將前不久才收到的珍貴回信，小心翼翼地放進資料夾中保存。

米莉表示：「這對我來說，真的很珍貴，感覺就像是在我身上發生最好的事」，而她也決定要將女王回信帶去學校與大家分享，但不能讓每個人都摸它。

米莉的家人表示，當時6月寄出這封信時，壓根沒想到會收到回覆。因此9月5日收到白金漢宮寄來的信，讓大家都嚇呆，但3天後女王的離世，都讓大家相當傷心與不捨。