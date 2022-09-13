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安德魯王子陷性醜聞棄銜頭 4兄妹「僅他穿西裝」護送女王靈柩

香港01／ 記者王慧珊／報導
英國女王伊麗莎白二世的靈柩9月12日已運抵蘇格蘭首府愛丁堡聖吉爾斯大教堂，4名子女此前一直護送女王靈柩兼在大教堂守夜，其中僅有安德魯王子（左三）穿著西裝。路透社
英國女王伊麗莎白二世的靈柩9月12日已運抵蘇格蘭首府愛丁堡聖吉爾斯大教堂，4名子女此前一直護送女王靈柩兼在大教堂守夜，其中僅有安德魯王子（左三）穿著西裝。路透社

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩9月12日已運抵蘇格蘭首府愛丁堡聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral），4名子女此前一直護送女王靈柩兼在大教堂守夜，其中安德魯王子雖然低調，但仍備受外界矚目。

英女王4名子女，包括英王查理三世、安妮公主、安德魯王子和愛德華王子穿過愛丁堡街道，從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡出發，一直緊隨並護送女王靈柩前往首府愛丁堡（Edinburgh）的官邸霍利魯德宮（Palace of Holyroodhouse）。

4人之中除了安德魯王子，其他人都穿上英國王室的榮譽軍服，唯獨安德魯王子穿西裝，低調護送女王靈柩，但衣著令他看起來格外顯眼。這是因為英國白金漢宮（Buckingham Palace）1月13日宣布，捲入性侵官非的安德魯王子已經放棄軍事銜頭及王室資助，因此不能穿着榮譽軍服現身。

而護送靈柩期間，愛丁堡街上聽到一名年輕人大喊：「安德魯！你是一個病態的老人！」 這人隨後被捕，並在警員的監督下戴著手銬，他告訴記者，「不應允許有權有勢的人犯下性罪行並逍遙法外。」

安德魯的公眾形象已幾乎無法挽回，哥哥查理三世也不太可能恢復安德魯的王室職責。

捲入性侵官非的安德魯王子（左）已經放棄軍事銜頭及王室資助，因此不能穿着榮譽軍服現身。路透社
捲入性侵官非的安德魯王子（左）已經放棄軍事銜頭及王室資助，因此不能穿着榮譽軍服現身。路透社
4人之中除了安德魯王子（右一），其他人都穿上英國王室的榮譽軍服，唯獨安德魯王子穿西裝，低調護送女王靈柩。法新社
4人之中除了安德魯王子（右一），其他人都穿上英國王室的榮譽軍服，唯獨安德魯王子穿西裝，低調護送女王靈柩。法新社

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英國王室｜安德魯王子遭約克城褫奪榮譽市民銜頭

文章授權轉載自《香港01》

英國女王 伊麗莎白二世 查理三世 王室 白金漢宮 安德魯王子

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