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2085年才能開！英女王36年前訪澳「神秘親筆信」引熱議
英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世的消息震驚全球，相關奇聞的討論也變得熱烈，澳洲雪梨一封當年女王親自寫下、要求直到2085年才能打開的「神秘信件」最受到外界好奇。
多家外媒報導，這封信被裝在雪梨市中心維多利亞女王大廈（Queen Victoria Building）的一處玻璃櫥窗內，女王1986年11月在該大廈進行重大修復後寫下這封信，並嚴格指示要到2085年才能打開，信中的內容就連女王的貼身助理及幕僚都不知道。
除了表示這封信是寫給「尊敬的澳洲雪梨市長」之外，女王還附上「請選擇西元2085年中適合的一天打開這封信，並向雪梨市民轉達我給他們的訊息」這麼一段文字，最後簽上自己的名字。如今女王傳出逝世消息，這封信件仍需等到63年後才能「解密」。
澳洲人民得知女王過世的消息後也瀰漫哀戚氛圍，除了總理艾班尼斯（Anthony Albanese）第一時間發表聲明哀悼，澳洲國會大廈9日下午也與英國在同一時間鳴放96發禮砲、以此作為女王辭世的紀念。
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