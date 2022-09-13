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2085年才能開！英女王36年前訪澳「神秘親筆信」引熱議

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
英國女王伊莉莎白二世辭世的消息震驚全球，相關奇聞的討論也變得熱烈，澳洲雪梨一封當年女王親自寫下、要求直到2085年才能打開的「神秘信件」最受到外界好奇。History of Sydney
英國女王伊莉莎白二世辭世的消息震驚全球，相關奇聞的討論也變得熱烈，澳洲雪梨一封當年女王親自寫下、要求直到2085年才能打開的「神秘信件」最受到外界好奇。History of Sydney

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世的消息震驚全球，相關奇聞的討論也變得熱烈，澳洲雪梨一封當年女王親自寫下、要求直到2085年才能打開的「神秘信件」最受到外界好奇。

多家外媒報導，這封信被裝在雪梨市中心維多利亞女王大廈（Queen Victoria Building）的一處玻璃櫥窗內，女王1986年11月在該大廈進行重大修復後寫下這封信，並嚴格指示要到2085年才能打開，信中的內容就連女王的貼身助理及幕僚都不知道。

除了表示這封信是寫給「尊敬的澳洲雪梨市長」之外，女王還附上「請選擇西元2085年中適合的一天打開這封信，並向雪梨市民轉達我給他們的訊息」這麼一段文字，最後簽上自己的名字。如今女王傳出逝世消息，這封信件仍需等到63年後才能「解密」。

澳洲人民得知女王過世的消息後也瀰漫哀戚氛圍，除了總理艾班尼斯（Anthony Albanese）第一時間發表聲明哀悼，澳洲國會大廈9日下午也與英國在同一時間鳴放96發禮砲、以此作為女王辭世的紀念。

這封信被裝在雪梨市中心維多利亞女王大廈的一處玻璃櫥窗內。History of Sydney
這封信被裝在雪梨市中心維多利亞女王大廈的一處玻璃櫥窗內。History of Sydney

英國女王 伊麗莎白二世

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