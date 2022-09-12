英女王國葬安排 缺警力影響足球賽事

英國女王伊麗莎白二世離世，其靈柩瞻仰與下葬都影響著英國體育賽事的安排！上週六英超賽事因為女王離世全面停賽，而本週預計女王靈柩會在14日抵達國會大廈西敏宮，這影響著倫敦警力安排，外媒認為首當其衝是15日兵工廠坐鎮倫敦，迎戰埃因霍溫的歐戰，也受世界盃擠壓賽程，英超備受壓力，本週末盼能重啟賽事，僅倫敦場次開球時間或因警力不足而微調。

倫敦警力吃緊

英國女王伊麗莎白二世離世後，後續的瞻仰與下葬儀式加總預計超過一周，據皇室安排，13日晚間靈柩將從蘇格蘭回到倫敦，14日起放在國會大廈西敏宮，供民眾瞻仰到19日，接著是位於西敏寺進行國葬儀式。這段期間相當仰賴警力維護治安，這牽動到同一時間足球賽事的安排。

本來英超賽事與歐戰，特別是在倫敦主場的賽事，都會需要大規模警力維安、以應對過於熱情的粉絲球迷，據《衛報》報導，首當其衝的賽事是15日，兵工廠會坐鎮倫敦主場迎戰荷甲球隊埃因霍溫的歐霸賽事，倫敦警力會因為女王靈柩維安負擔大，兵工廠還在與警方溝通中。

至於英超聯賽，上週因應女王離世已全面暫停一輪，此舉受到球迷與聯盟壓力，本來英超就是五大聯賽中賽程壓力最大的聯賽，特別習慣在冬季安排聖誕特快車（球隊幾乎是三天一戰），今年又遇到世界盃攪局，這些賽事若不提早分攤消化，後續賽程會相當「魔鬼」，所以聯盟已經表態希望本週賽事重啟，而下週遇到女王國葬，倫敦警力壓力更大，倫敦場次的開球時間很可能會再調整。

英皇室都是球迷

此外，英國皇室都隨英國人民傳統：喜愛足球，而英國女王伊麗莎白二世也不例外，只是她支持的隊伍始終成謎，她工作人員曾表示，有次女王聽到工作人員在討論米爾沃爾隊伍（西漢姆聯的死敵），她有鬆口自己是西漢姆聯的球迷；但也有前兵工廠球員小法表示，女王曾在2007年認出自己，並與他聊足球、聲稱是兵工廠球迷。總之，女王喜愛足球是確定的。

按傳，女王一直不願公開支持一支球隊，是為了要保持中立，不像皇室其他成員，查爾斯三世是「紅酒軍團」伯恩利的球迷，甚至獲得球團的VIP季票贈送；威廉王子是維拉忠實球迷，維拉還特別替喬治王子準備球衣；另外凱特王妃舉傳是藍軍切爾西的粉絲。

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