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女王伊莉莎白二世在位時間最長 為何仍深獲愛戴到最終？

遠見／ 文 / 林士蕙
英國女王伊麗莎白二世日前逝世，英國民眾紛紛獻上鮮花哀悼。 新華社
英國女王伊麗莎白二世日前逝世，英國民眾紛紛獻上鮮花哀悼。 新華社

英女王在英國時間8日駕崩，當地已聚集無數民眾為她哀悼哭泣。為何她這麼多年來，深獲民眾支持？答案或許是，近一個世紀以來，英國最艱難的時刻，她都在。

英國伊莉莎白二世女王，於英國時間週四8日駕崩，享耆壽96歲。而當女王去世消息正式公布後，白金漢宮於當日下午6點半降下半旗。不過，白金漢宮前早聚集了數百名民眾哀傷哭泣，合唱國歌「天佑女王」來悼念，即便下雨遲遲不願離去。充分說明這位英國在位期間最久，長達70年的君主，最終仍獲人愛戴。

為何逐漸交出政治實權的她，這麼多年來深獲民眾支持？因為，在英國民眾心中，許多國家最艱難的時刻，都有她在，終生不渝地用冷靜自持的態度安撫人心。

伊莉莎白二世1926年出生於倫敦，為約克公爵阿爾伯特的大女兒。原本，她從小未期待要成為君主，卻因為伯父愛德華八世，為了迎娶美國有離婚紀錄的辛普森（Wallis Simpson）女士，自願於1936年退位，改由弟弟約克公爵，也就是伊莉莎白的父親上位為喬治六世。

二戰最艱困時，她用廣播撫慰民眾

當時歐洲情勢已日漸緊張，喬治六世雖不情願地接下王位，卻也深知皇室家族在歷經退位風波後，急需重振形象。身為家中長女的伊莉莎白，便在意外中跟在父親身邊勉勵學習，默默接受有天將成女王的命運。

也正如此，當英國歷經二次世界大戰，納粹密集轟炸首都倫敦時，還未成為女王的她，已在許多民眾中留下深刻印象。

當時，喬治六世夫婦堅守在倫敦宣示與民同在的決心，而還是青少女的伊莉莎白，則和許多英國孩童一同被緊急疏散到鄰近區域。儘管如此，喬治六世仍讓身為長女的伊莉莎白透過廣播宣告：「我們知道這裡的所有人，終會安好，因為上帝會為我們帶來和平。」

縱然戰局相當嚴峻，民眾從廣播中沈靜的語調得知，這位未來的女王，深深明白老百姓每晚都承受著無情砲火攻擊，而她自己在白金漢宮的皇室家人也常成為納粹瞄準轟炸的目標，但她卻仍保持正面心態。就此鼓舞許多英國人願意堅持，積極迎戰下去。

一輩子知交，邱吉爾對女王評價高

1952年父親喬治六世辭世，26歲的她正式登基。她第一位任命的首相邱吉爾，正是帶領英國度過二戰難關的傑出領袖。邱吉爾對於新女王的評價，印證了民眾的愛戴有其道理。他曾私下指出，伊莉莎白外表看似一般年輕女孩，卻有這年齡少見不怒而威的氣場。爾後，邱吉爾與她成為一輩子的知交。

二次大戰後，大英國協已不復過往航海時代榮光，她歷經了戰後艱苦的重建、將大英國協轉型為英國聯邦、以及冷戰的終結等重要歷史轉折，她最終選擇了以相對平和的姿態與執政首相一同面對，並成功扮演外交關鍵角色。

例如，在1975年出訪香港，1986年到訪中國，當時她還登上萬里長城，讓許多中國與香港民眾留下深刻印象。2011年，面對炸彈恐嚇，她仍無畏出訪愛爾蘭，被許多政治專家稱頌，是促進英國與愛爾蘭關係正常化的關鍵里程碑。

當然，許多不諳英國的人，對她的認識，可能是從皇室家族內部許多悲劇開始。諸如黛安娜王妃在1997年因車禍去世，外界曾一度對她沒有在公眾面前有明顯表示，而感到失望，並認定這位女王天性冷漠。

所幸，她後來用更多公開慈善活動來積極彌補，並且在近年哈利王子退出王室事件中，當哈利王子與梅根王妃頻頻上媒體揭醜，女王對外從無一句怨言，仍給予祝福，就此贏回更多英國人的尊重。

今年（2022）2月，全英國上從政府籌辦活動，下至民間街頭派對，一同攜手歡慶女王登基70週年。當時，因健康問題而久未現身的女王，也令人驚喜地參與了白金禧聚會。當時她除了重申終生為民服務的職志，在談到查爾斯繼任國王的未來時，女王特別指出，期盼民眾給予他妻子卡蜜拉同樣的支持，又一次展現包容的氣度。

也許，她在這樣的時刻走下人生舞台，對於英國人來說極為不捨。當英國皇室光環不再的當下，女王為世人留住最後一道風采。

（本文出自2022.9.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

英國女王 伊麗莎白二世

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