當了63年王子…73歲查理三世登基 人生軌跡捲八卦、醜聞

查理王子是歷史上等待時間最長的王位繼承人，他當了63年威爾斯王子。這樣，今年73歲的他也成為登基年齡最大的新國王。登基之後，他的言行將受到媒體更多關注。

倫敦大學學院的政府和憲法學教授哈澤爾（Robert Hazell）通過電子郵件告訴德國之聲：「就像女王的葬禮安排一樣，查理的登基儀式經過精心策劃，所以最初會平穩過渡。而隨後的很多事情將取決於公眾對查理登基的反應，取決於查理本人的表現，以及政府對他的支持程度。」

王子的游戲：從個人生活到公共舞台

不過，查理王子已經多次經歷媒體聚光燈的炙烤。

查理1970年畢業於劍橋大學三一學院，然後開始了軍旅生涯，一度為英國艦隊「布羅寧頓」號掃雷艦指揮官。

1981年夏天，他與芳齡20歲的黛安娜（Diana Spencer）結婚，成為輿論焦點。黛安娜王妃大受媒體追捧，也是八卦媒體的受害者。他們緋聞纏身的婚姻終於在1996年走到盡頭。1997年，黛安娜在一場車禍中罹難，舉世震驚。

根據媒體報導，勞燕分飛之時，查理對黛安娜說：「你真的指望我成為第一個沒有情婦的威爾斯王子嗎？」

他當然不能開創這個歷史先河，因為他也有自己的長期愛侶卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）。他們於2005年結婚。

查理王子不只是一個花花公子（philanderer），也是一個慈善家（ philanthropist）。除了王子信托基金（Prince's Trust）外，他還支持其他慈善組織，支持青年教育項目，資助藝術活動，不一而足。

登上王位之後，查理預計將進一步促進宗教多樣性和現代英國的多元文化特質。他還承諾舉行一個多信仰的加冕儀式。

不過，他的主要熱情是環境保護和應對氣候變化。2007年，他發起全球項目「王子雨林計劃」，旨在促進人們了解熱帶森林砍伐問題並採取行動，得到企業界、政界和其他各路名流的支持。

管不住自己的「黑蜘蛛」

無論是好是壞，查理缺乏他母親在政治和社會問題上保持中立的本能。曾幾何時，他沒能管好自己的嘴巴和筆頭。

其中最惹人注目的是「黑蜘蛛備忘錄」，是一批查理王子寫給英國政府官員的私人信件，因為他的筆跡纖細瘦長狀若黑蜘蛛而得名。這些信件內容涉及從拯救瀕危魚類到駐伊拉克英軍的裝備訂購多項公共議題。英國《衛報》經過十年法庭纏訟，終於在2015年獲准公之於眾。

哈澤爾說，當上國王之後，查理將不得不更加謹言慎行。「正如女王的長期垂範，君主必須在所有政治問題上嚴格保持中立。查理將有機會在與首相每周例行會晤時表達自己的觀點。按照《英國憲法》一書的作者白芝浩（Walter Bagehot）的說法，他可以行使他的三重權利：被諮詢、鼓勵和警示。」

哈澤爾說，如果查理的言行超越了這個範圍，「我希望政府能提醒他作為立憲君主的職責」。

伴隨著醜聞登基的新國王<

2017年，媒體曝光揭露知名企業和精英人士的離岸避稅策略的「天堂文件」（Paradise Paper），查理的大名赫然在列，據稱涉及一家在百慕大經營的企業。

文件顯示，雖然查理在2007年推動了政府氣候變化政策的改變，但他沒有公開他經營的外國企業是否從中獲利。查理否則直接參與離岸帳戶。

前不久，查理的王子基金會被曝光「現金換榮譽」醜聞。

根據媒體報導，沙特房地產大亨馬赫福茲（Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz）曾向包括王子基金會在內的皇家慈善機構捐款了150萬英鎊，幫助慈善機構翻修使用的住宅，由此獲得了英國公民身份和爵位。

事件曝光後，基金會三名重要職員被迫辭職，其中包括查理的得力助手福塞特（Michael Fawcett）。查理否認對這些被指控的不端行為有任何了解。

查理最新卷入的醜聞來自卡塔爾前首相阿勒薩尼（Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani）的三筆現金捐款，總額達300萬歐元。這些捐款被裝在購物袋和行李箱裡，直接交到查理的手上。

查理的辦公室對此發表聲明說，這些捐款「被立即轉交給了王子名下的慈善機構，他們對錢款進行了管理，並向我們保證遵守了所有接受捐贈的必要程序與規定。」

觀察人士認為，如果查理想讓公眾輿論支持他的王位，他必須在這些事情上做到手腳干淨。

哈澤爾說，總而言之，英國新君主查理三世被接受和受歡迎的程度，取決於他是否遇到麻煩，而世事總又難以預料。

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