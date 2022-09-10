查理三世正式成為英國君主 日美領導人計劃參加女王葬禮

查理於英國時間周六（9月10日）上午10點在聖詹姆士宮（James's Palace）正式宣布成為國王，雖然他在母親伊麗莎白二世去世後自動成為國王，但他將在王位繼承理事會（Accession Council）監督下宣誓「承擔主權的義務和責任」。理事會同時還宣布了新國王作為國家元首的名字：查理三世。

在儀式上，查理發表對其逝去母親的感言：「母親的治理在時長、奉獻方面而言是無與倫比的，即使在我們悲傷的時候，也要為這種最為忠實一生致上謝意。我深深地意識到這一深厚的無形遺產，以及現在傳給我的重要義務和責任。」

威廉繼承威爾斯親王頭銜

此外，新國王繼承人、查理的兒子威廉也出席了儀式，他繼承了他父親之前威爾斯親王的頭銜。

接著，新國王於當地時間上午11點在皇宮的一個陽台上露面，伴隨著大合唱和禮炮聲。隔天，相關宣言也將在蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯宣讀。如此英國新君主宣誓就任的儀式，可以追溯到1837年。

不過由於時代改變，與傳統不同之處在於，國王查理三世已經於9月9日發表了他的第一次電視談話，向已故女王致敬，並發誓在位期間要「堅定不移地奉獻」國家。

女王前往最後安息之地的旅程

遠在身為世界焦點的倫敦之外，女王的棺木將於周日從巴爾莫勒爾城堡運往在愛丁堡的荷里路德宮（Holyroodhouse）。接著，靈柩將被運往聖吉爾斯大教堂，公眾可以前往致意。

下星期二，靈柩會從愛丁堡運至倫敦，安放在西敏宮的威斯敏斯特廳。葬禮儀式會在未來兩周內於威斯敏斯特教堂舉行，具體日期仍須由白金漢宮確認。最後，女王將與菲立普親王一起被安葬在溫莎城堡的聖喬治教堂。

日本和美國領導人計劃參加女王的葬禮

日媒報導，日本德仁天皇正計劃前往英國參加伊麗莎白女王的葬禮，這將是他自2019年5月登基以來的首次海外之旅。報導援引政府消息人士的話說，日本政府也在安排讓德仁天皇的妻子雅子皇後同行。

據傳，日本首相岸田文雄也有可能出席預計將於9月19日在倫敦西敏教堂舉行的儀式。

美國總統拜登也表示他將前往英國參加葬禮，他向記者表示，「我還不確定細節，但我會出席的。」

國王和首相的首次正式會面

國王查理三世在白金漢宮接待了英國首相特拉斯，這是他們的第一次正式「覲見」。君主是英國的國家元首，每周與首相會面，討論政府事務。

本周五，新國王和新首相進行了簡短的會面。查理國王告訴特拉斯，他母親的去世是「我一直在擔心的時刻，我知道很多人都是如此，但現在首要任務是維持一切事務正常運轉」。

伊麗莎白女王在位期間為15位首相提供了治理建議。特拉斯透露：我個人非常重視她的明智建議，「無論是在成為首相之前還是之後」。她說：「即使是在她人生最後的日子裡，女王仍無私地與我分享她對政府的深刻經驗。」

（德新社、法新社、路透社、美聯社）

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