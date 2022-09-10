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查理三世登基 前王室管家爆難搞：要幫擠牙膏、一天換衣5次

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查理三世登基 管家揭新君難服侍：刷牙要幫擠牙膏、一天換5次衣服

香港01／ 記者白兔糖／報導
伊麗莎白二世駕崩，查理（圖）繼任成為英國新國王。法新社
伊麗莎白二世駕崩，查理（圖）繼任成為英國新國王。法新社

伊麗莎白二世駕崩，查理繼任成為英國新國王。但比起英女王，因他與黛安娜王妃婚姻破裂、又跟卡蜜拉糾纏不清，還不時引起爭議，令他民望偏低。有前王室管家早前就爆料指查理其實是一個超難服侍的主人，不但極度偏食，他甚至連刷牙時也要僕人幫忙擠牙膏！

英國新任國王查理在身爲王儲時，已經因為感情生活和敢言的性格而飽受輿論。與黛安娜離婚時他的民望更是跌至谷底。事隔多年，雖然他的民望回升，但仍然有不少因他的私生活而反對他成為國王的聲音。有前王室管家就表示查理是一個很任性的人，經常提出無理要求。

根據英國媒體《每日快報》的報導，曾任王室管家的Paul Purell在紀錄片《Serving the Royals: Inside the Firm》中講到，查理因自小嬌生慣養，令他不懂得自己做事，所有事都靠僕人幫他完成。僕人們每天早上都要將查理的睡衣和鞋帶燙平，内褲有特定摺法，而浴缸的水塞也要注意放在特定位置、水溫亦一定要是剛剛好。他早上刷牙時甚至會要求僕人為他擠牙膏到牙刷上。Paul表示他仍在當管家時曾經被查理叫到書房，原來一封女王寄給查理的信掉進了垃圾桶，他叫Paul來就是要他撿出來，然後就叫他出去了。

一本在2018年由前BBC記者Tom Bowers出版的書籍《Rebel Prince：The Power, Passion and Defiance of Prince Charles》當中就訪問了120位曾接觸過或曾為王室服務的人。其中一人就講到如果查理要出席朋友的晚餐派對，對方會提前收到消息指會有專人送來他的食物。書中亦講到查理出遊時會帶上自己的馬桶蓋，每天會換5次衣服。除此之外，當中甚至提到，查理某次叫僕人為他留宵夜時，才第一次見到保鮮膜，問卡蜜拉：「這個什麼來的？」。

紀錄片《Queen of the World》中有僕人亦透露兩人拜訪加拿大時，有他們夫婦專用的床單，而單單燙平一張床單就要花上一小時，以確保一絲不苟。有這麽難服侍的主人，王室的管家和僕人們實在令人十分佩服啊。

前王室管家Paul Purell，曾服侍英女王伊麗莎白二世及黛安娜王妃。圖／YouTube@This Morning截圖
前王室管家Paul Purell，曾服侍英女王伊麗莎白二世及黛安娜王妃。圖／YouTube@This Morning截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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