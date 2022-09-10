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將成「黛安娜2.0」？凱特被封為威爾斯王妃 一回應獲民眾讚賞

香港01／ 記者房伊媚／報導
威廉王子的妻子凱特9日被封為威爾斯王妃（Princess of Wales）。美聯社
威廉王子的妻子凱特9日被封為威爾斯王妃（Princess of Wales）。美聯社

英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世後，長孫威廉王子（Prince William, Duke of Cambridge）的妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）9日被封為威爾斯王妃（Princess of Wales）。她受封後回應大方得體，獲得稱讚。

英女王的長子繼位為英王查理三世（Charles III）。他9月9日發表全國演說，宣布封兒子威廉王子為威爾斯親王（Prince of Wales），兒媳凱特為威爾斯王妃。威爾斯親王是王儲專屬的封號，須由君主親自授予嫡長子，而長媳則成為威爾斯王妃。

黛妃後首人襲銜

查理還是王儲時，他的第二任配偶卡蜜拉（Camilla, Duchess of Cornwall）技術上可使用「威爾斯王妃」這個銜頭，但她出於對黛安娜的尊重沒使用這稱號。所以，凱特是自黛安娜後的首位威爾斯王妃。

黛安娜王妃1997年在巴黎死於車禍。

凱特9月9日獲得威爾斯王妃的頭銜後說：「（我）欣賞與這角色（威爾斯王妃）有關的歷史。」她以此表達對黛妃的敬意，民眾紛紛讚賞。

她將「複製」黛妃？

黛安娜在世時積極參與慈善活動，呼籲各界協助弱勢社群，她的親民形象、以及優雅氣質深入民心。民眾也經常比較凱特和黛安娜的衣着打扮、行為舉止、以及受歡迎程度等，現時凱特成為威爾斯王妃，外界或會繼續將她的表現與黛安娜比較。

有分析認為威廉與凱特會以更輕鬆和個性化的方式履行公職，為新時代的君主立憲制展示更現代的願景。這從兩人2011年婚後相對「貼地」的生活方式可見一斑——他們以較為親力親為的模式撫養三名子女，同時克盡本份履行公務，呈現出一個看來是「模範王室家庭」的模樣。

資深王室記者喬布森（Robert Jobson）說：「我認為威廉和凱特在很多方面都像是年輕版的英女王和菲立普親王（Prince Philip）。」

法媒引述喬布森稱：「他們現已不那麼年輕了，但在這方面，繼那麼多位年長君主之後，他們肯定會賦予君主制度一種現代感，這在制度的延續性上，可能是被需要的。」

那麼凱特的丈夫威廉王子又怎麼看呢？他2010年曾說，沒人嘗試取代黛安娜的位置，他說凱特會決定她自己的命運。

威廉王子當時說：「沒有壓力，因為正如凱特說的那樣，這是關於塑造自己的未來。沒有人試圖取代我母親的位置。她做的很棒。這是關於創造自己的未來和自己的命運，凱特會做得很好。」

有分析認為威廉與凱特會以更輕鬆和個性化的方式履行公職，為新時代的君主立憲制展示更現代的願景。美聯社
有分析認為威廉與凱特會以更輕鬆和個性化的方式履行公職，為新時代的君主立憲制展示更現代的願景。美聯社

：圖為2022年9月7日，英國威廉王子（右二）與妻子凱特（左二），一起送子女喬治王子（左一）、路易王子（中）、以及夏綠蒂公主（右一）到阿斯科特附近的新學校出席開學活動。美聯社
：圖為2022年9月7日，英國威廉王子（右二）與妻子凱特（左二），一起送子女喬治王子（左一）、路易王子（中）、以及夏綠蒂公主（右一）到阿斯科特附近的新學校出席開學活動。美聯社

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文章授權轉載自《香港01》

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