將成「黛安娜2.0」？凱特被封為威爾斯王妃 一回應獲民眾讚賞

英女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)9月8日逝世後,長孫威廉王子(Prince William, Duke of Cambridge)的妻子凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)9日被封為威爾斯王妃(Princess of Wales)。她受封後回應大方得體,獲得稱讚。

英女王的長子繼位為英王查理三世(Charles III)。他9月9日發表全國演說,宣布封兒子威廉王子為威爾斯親王(Prince of Wales),兒媳凱特為威爾斯王妃。威爾斯親王是王儲專屬的封號,須由君主親自授予嫡長子,而長媳則成為威爾斯王妃。

查理還是王儲時,他的第二任配偶卡蜜拉(Camilla, Duchess of Cornwall)技術上可使用「威爾斯王妃」這個銜頭,但她出於對黛安娜的尊重沒使用這稱號。所以,凱特是自黛安娜後的首位威爾斯王妃。

黛安娜王妃1997年在巴黎死於車禍。

凱特9月9日獲得威爾斯王妃的頭銜後說:「(我)欣賞與這角色(威爾斯王妃)有關的歷史。」她以此表達對黛妃的敬意,民眾紛紛讚賞。

黛安娜在世時積極參與慈善活動,呼籲各界協助弱勢社群,她的親民形象、以及優雅氣質深入民心。民眾也經常比較凱特和黛安娜的衣着打扮、行為舉止、以及受歡迎程度等,現時凱特成為威爾斯王妃,外界或會繼續將她的表現與黛安娜比較。

有分析認為威廉與凱特會以更輕鬆和個性化的方式履行公職,為新時代的君主立憲制展示更現代的願景。這從兩人2011年婚後相對「貼地」的生活方式可見一斑——他們以較為親力親為的模式撫養三名子女,同時克盡本份履行公務,呈現出一個看來是「模範王室家庭」的模樣。

資深王室記者喬布森(Robert Jobson)說:「我認為威廉和凱特在很多方面都像是年輕版的英女王和菲立普親王(Prince Philip)。」

法媒引述喬布森稱:「他們現已不那麼年輕了,但在這方面,繼那麼多位年長君主之後,他們肯定會賦予君主制度一種現代感,這在制度的延續性上,可能是被需要的。」

那麼凱特的丈夫威廉王子又怎麼看呢?他2010年曾說,沒人嘗試取代黛安娜的位置,他說凱特會決定她自己的命運。

威廉王子當時說:「沒有壓力,因為正如凱特說的那樣,這是關於塑造自己的未來。沒有人試圖取代我母親的位置。她做的很棒。這是關於創造自己的未來和自己的命運,凱特會做得很好。」

