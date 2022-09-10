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加勒比海前殖民地對英國新君主說「不」？

德國之聲／ 德國之聲

牙買加總理表示，將為伊麗莎白二世舉行官方的悼念活動，安地卡及巴布達政府則下令在女王葬禮當天降半旗致哀。

但另一些人士則對遠在另一個大洲的英國君主在21世紀所發揮的作用表示質疑。今年早些時候，在盧安達首都基加利舉行的英聯邦峰會上，一些國家領導人表達了對查理王子將繼承英聯邦主席身份的不安。

而今年3月，威廉王子夫婦出訪貝里斯、牙買加和巴哈馬群島，則伴隨著要求英國為殖民地時期奴隸販運道歉並賠償的呼聲。

「隨著君主制的角色發生改變，我們期望這可以成為推動我們地區賠償討論的一個機會，巴哈馬國家賠償委員會的主席霍爾-坎貝爾（Niambi Hall-Campbell）周四向女王家人發出唁電後表示。她同時指出，去年在巴貝多結束英國王室的名義統治成為共和國的慶典上，查理王子承認了歷史上「駭人聽聞的奴隸制暴行」。

她表示，希望查理能成為一個反映「時代要求的正義」的領導人。而這種正義是「賠償的正義」。

殖民地和販奴歷史

從15世紀到19世紀，在歐洲國家進行的跨大西洋奴隸貿易中，超過1000萬非洲人成為劫掠、奴役的對象。那些在慘無人道的航行中倖存下來的人被迫在加勒比海和美洲的種植園裡勞作。

牙買加賠償運動的倡導者漢密爾頓（Rosalea Hamilton）說，查理在基加利會議上表達的他個人對奴隸制的沉痛反思，讓人看到「某種程度的希望，即他將從歷史中吸取教訓，理解許多國家直到今天還在忍受的痛苦影響」，並回應賠償的訴求。

她的倡議組織在今年3月威廉王子和凱特王妃到訪期間，發表公開信呼籲英國道歉並予以賠償。

牙買加政府去年宣布了要求英國提供賠償的計劃。估計有60萬人被英國殖民者以暴力販運到該加勒比海島嶼，在甘蔗和香蕉種植園勞作，為奴隸主創造了大筆財富。

告別君主？

無論誰成為繼任，都應該被要求允許王室向非洲後裔提供賠償，設在巴貝多的「加勒比和平與融合運動」的秘書長戴尼（David Denny）說。他還表示，「我們應該致力於結束（英國）王室作為我們國家元首的狀況。」

牙買加已釋放信號，有意效仿巴貝多摒棄英王室的名義上的統治。這兩個國家都仍是英聯邦成員國。

英聯邦目前有54個成員國，其中15個名義上仍以英國君主作為國家元首，其餘成員國為共和國或擁有自己的君主。

今年8月的一項民調顯示，56%的牙買加人贊成不再保留英國君主為該國的名義元首。牙買加議會反對黨議員菲利普斯（Mikael Phillips）2020年曾提交一份相關的動議。他說，該國總理曾表示，在英國迎來新君主後，將加快步伐。

另一個加勒比島國聖盧西亞（St. Lucia）前總理、現反對派領導人切斯塔內特（Allen Chastanet）對路透社表示，他支持國內走向共和主義的「廣泛運動」：「在目前的時機，我毫無疑問支持（我們）成為一個共和國。」

（路透社）

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英國女王 伊麗莎白二世

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