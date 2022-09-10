快訊

中重症+114、增2童MIS-C 8歲男童淋巴腺炎、心包膜積水

本土+3萬5594、境外+236、死亡+30 新北逾7千例最多

拿新機要小心！iPhone 14系列螢幕維修漲價 這支最貴逾1.2萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友88,888港元出售一袋英女王頭像硬幣 挨轟「發死人財」

香港01／ 文・卡洛兒
有人在二手拍賣平台出售印有英女王伊麗莎白二世頭像硬幣，開價達88,888港元，網友嘩然。（網上圖片）
有人在二手拍賣平台出售印有英女王伊麗莎白二世頭像硬幣，開價達88,888港元，網友嘩然。（網上圖片）

英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡安詳離世，享年96歲。她於1952年登基，直至香港1997年回歸，當了香港人的「老闆娘」足足45個年頭，不少回歸前出現的舊物都含有女王像或王冠等歷史色彩，當英女王逝世消息傳出後即掀起炒賣潮，有人在二手拍賣平台出售印有英女王伊麗莎白二世頭像的硬幣，開價達88,888港元(約35萬台幣)，令網友嘩然，加上多個「8」字的標價有喜慶意味，賣家被鬧爆「發死人財」。

有網友發現二手拍賣平台「Carousell」有多名賣家出售印有英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）頭像的物品，價錢差異甚大，有人放售一套70、80年代的1毫、2毫、5毫、1元、2元、5元的硬幣，售價為68港元，另有人以208港元出售1個1960年發行的1元硬幣，亦有賣家標價80港元放售1分（cent）英女王頭像紙幣。

不過最引人注目的是，有人上傳一大袋英女王頭像硬幣，竟標價「$88,888」，更稱價高者得，網友不禁感嘆「香港人果然投機取利，借英國女王駕崩發死人財」，有人認為不只是價錢太誇張，而是「88888」從中國文化看來都有喜慶的含義，直斥賣家黑心。

網友則認為英女王硬幣不會「炒得起」，因「每個人都儲女王頭硬幣的，至少30年才看出有什麼價值」，又指自己家中也都有一大袋，「小時候幾塊幾塊地拿了去買零食」。

延伸閱讀：

英女王逝世｜10張相看訪港親民一面 零距離接觸 曾與張國榮握手

英女王逝世｜港網民引《皇后大道東》歌詞 貼女王頭像硬幣悼念

文章授權轉載自《香港01》

英國女王 伊麗莎白二世

相關新聞

哈利梅根將出席女王國葬！出走英國後首度與王室團聚

英國女王伊麗莎白二世8日在蘇格蘭巴摩拉城堡辭世，哈利王子及其妻子梅根預計會參加19日舉行的國葬，這也將是兩人宣布出走王室...

英女王葬禮19日舉行！拜登、土耳其總統皆表態出席

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲，白金漢宮尚未宣布女王葬禮的官方規畫，但預計會在19日於西敏寺（Westmin...

BBC字幕凸槌！誤把女王寫成陰道 觀眾傻眼

英國女王伊麗莎白二世8日在蘇格蘭巴摩拉城堡辭世，英國廣播公司（BBC）9日在報導繼任國王的查理三世與妻子卡蜜拉下飛機、準...

懷念英國女王：白金漢宮悼念側記

時間過了中午12點後，雨勢漸漸變小，整個廣場突然變得近乎靜止，突然遠方傳來馬蹄聲，群眾們都一頭霧水，但仍在等待著什麼會出現，然而，僅僅只是士兵們騎著馬進行簡單的儀式，過沒多久天空放晴，警察開放人群在原先封鎖的道路上行走，人潮在當時看似漸漸散去，但當我下午接近6點時重回廣場，現場的民眾比起中午又多了許多，而原先白金漢宮降下的國旗，已經重新升上了皇家旗幟。

網友88,888港元出售一袋英女王頭像硬幣 挨轟「發死人財」

不過最引人注目的是，有人上傳一大袋英女王頭像硬幣，竟標價「$88,888」，更稱價高者得，網友不禁感嘆「香港人果然投機取利，借英國女王駕崩發死人財」，有人認為不只是價錢太誇張，而是「88888」從中國文化看來都有喜慶的含義，直斥賣家黑心。

卡蜜拉走出黛妃陰影登王后 傳第一步將處理梅根

英國女王伊麗莎白二世過世後，查理三世繼位成為國王後，夫人卡蜜拉也成為王后。卡蜜拉過去被認為介入查理與已故黛安娜王妃的婚姻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。