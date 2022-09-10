網友88,888港元出售一袋英女王頭像硬幣 挨轟「發死人財」

英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡安詳離世，享年96歲。她於1952年登基，直至香港1997年回歸，當了香港人的「老闆娘」足足45個年頭，不少回歸前出現的舊物都含有女王像或王冠等歷史色彩，當英女王逝世消息傳出後即掀起炒賣潮，有人在二手拍賣平台出售印有英女王伊麗莎白二世頭像的硬幣，開價達88,888港元(約35萬台幣)，令網友嘩然，加上多個「8」字的標價有喜慶意味，賣家被鬧爆「發死人財」。

有網友發現二手拍賣平台「Carousell」有多名賣家出售印有英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）頭像的物品，價錢差異甚大，有人放售一套70、80年代的1毫、2毫、5毫、1元、2元、5元的硬幣，售價為68港元，另有人以208港元出售1個1960年發行的1元硬幣，亦有賣家標價80港元放售1分（cent）英女王頭像紙幣。

不過最引人注目的是，有人上傳一大袋英女王頭像硬幣，竟標價「$88,888」，更稱價高者得，網友不禁感嘆「香港人果然投機取利，借英國女王駕崩發死人財」，有人認為不只是價錢太誇張，而是「88888」從中國文化看來都有喜慶的含義，直斥賣家黑心。

網友則認為英女王硬幣不會「炒得起」，因「每個人都儲女王頭硬幣的，至少30年才看出有什麼價值」，又指自己家中也都有一大袋，「小時候幾塊幾塊地拿了去買零食」。

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文章授權轉載自《香港01》