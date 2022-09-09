「黃金馬車」有近260年歷史 英國女王超坦白曝：坐上去很可怕

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享耆壽96歲。作風親民又幽默的英女王生前不怕爆料八卦趣聞，例如作為英國王室權力象徵之一、擁有近260年歷史的「Gold State Coach」（黃金馬車／王室金馬車）的她，過去受訪就曾坦白抱怨不好坐，坐在上面感覺「可怕」、身體「在皮革上彈跳」，但她當時還是繞了倫敦半個圈。

台灣時間8日，白金漢官聲明指英國女王正接受醫療監察，之後英國王室成員陸續趕往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，至9日凌晨1時王室宣布英女王伊麗莎白二世離世，王儲查理即時繼位。

英女王給人感覺親切，外媒形容她為人親民又幽默，更不怕爆出八卦趣聞，例如不愛坐黃金馬車。《BBC》曾製作名為《The Coronation》（加冕典禮）的記錄片，英女王受訪時非常坦白，想起加冕當日乘坐黃金馬車的經歷「可怕」（horrible）和「不太舒適」（not very comfortable），其實不好坐，笑談加冕典禮很可怕。

1953年她登基的日子，民眾湧上街頭觀看英女王前往加冕，她坐黃金馬車到西敏寺，馬車內部充滿皮革，英女王描述坐在裡面是「在皮革上彈跳」，而且車速是「步行的速度」，馬兒不可能走得再快了，因為黃金馬車真的好重。坐黃金馬車從白金漢宮去到西敏寺加冕，回程時還特意將路線延長，好讓更多民眾一睹女王風采，英女王說「繞了倫敦半圈」，而當時的皇冠亦都太大「非常笨重」。

英女王加冕後逾20年，黃金馬車未再出現過在倫敦街頭，要去到1977年及2002年的禧年才乘黃金馬車出現。上一次上街是今年6月5日、英女王白金禧慶祝活動的事，黃金馬車雖然重現倫敦街頭，要重現英女王加冕時路線，但曾經說過黃金馬車坐得不舒服的英女王，也因身體漸弱而未再乘坐。

黃金馬車大有來頭，主要用於王室的加冕典禮、禧年及重大活動，不使用時會在白金漢宮的王家馬廄展出，馬車前方的崔坦（海之信使）象徵英國海軍的勝利、頂部的3個小天使，分別守護英格蘭、蘇格蘭和愛爾蘭，正面有不少象徵和平的果實。黃金馬車今年11月就有260歲，於1762年喬治三世時正式使用，在1820年喬治四世即位後馬車進行過4次大維修，有7至10次鍍金及修飾的痕跡。

不過，英女王不是第一個抱怨黃金馬車不好坐的君王，她的父親英王喬治六世都曾抱怨過黃金馬車不好坐，形容坐馬車去西敏寺的行程，「人生其中一次最不舒服的乘車」、威廉四世抱怨坐起來像在「波濤洶湧的大海中顛簸」、維多利亞女王認為馬車搖動得令人痛苦。

英國女王登基70周年，2022年6月5日的巡遊活動上，王室馬車出現影像版的年輕英女王，向民眾揮手微笑。美聯社

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文章授權轉載自《香港01》