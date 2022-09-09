與母親分離、得不到父愛…查理三世將繼位 童年卻異常孤獨

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世，查理繼任成為國位查理三世（Charles III）。由於英女王公務繁忙，查理小時候就長期與母親分離，又得不到父親寵愛，童年出奇地孤獨讓人心碎。

伊麗莎白二世與菲立普親王（Pri將加冕「查理三世」nce Philip, Duke of Edinburgh）1948年11月14日迎來他們第一個愛情結晶查理。由於伊麗莎白二世要前往海外進行訪問以及履行各種公職，自斷母乳，查理便與母親聚少離多。查理整個童年都未被父母擁抱或親吻過，他曾說，自己唯一從父母那裡了解到關於愛的東西是握手。

在查理的青年時期，儘管菲立普親王多數時間也在履行王室職務，他閒下來時會教查理釣魚和打獵。但兩人的父子時光並非總是愉快。與妹妹安妮公主（Princess Anne）相比，查理敏感得多。兩兄妹均在菲立普的嚴厲管教下成長，但安妮更外向，對父親的話置之不理。

英國王室傳記作家史密斯（Sally Bedell Smith）在一本關於查理的書中寫道，查理經常被父親強勢的性格所貶低。史密斯提到查理8歲在蒙巴頓（Mountbatten）參加午宴的經歷。他當時在拔草莓莖，英女王遠房表弟蒙巴頓勛爵（Lord Ivar Mountbatten）告訴他：「不，不（要摘掉它）。你（可以）拿著它們的莖來蘸糖（吃）。」幾秒後，查理拚命嘗試把莖重新放回草莓裡面，可見他多敏感。

缺乏親情的查理人緣也不太好。作為王位繼承人，他經常遭惡霸欺凌，又被同學嘲笑他兜風耳和是胖子。為了幫兒子塑造性格，菲立普把查理送到自己母校、蘇格蘭的高登斯頓公學（Gordonstoun School）。有關他在這間學校的經歷眾說紛紜。

Netflix熱播劇《王冠》描述查理在那裡讀書的時光很痛苦，但他1974年雜誌採訪時稱，討厭經歷被誇大，高登斯頓公學比其他學校要求高，但教會他很多知識。

與父親一樣，查理也打馬球（Polo）。雖然他與卡蜜拉（Camilla）2005年才成婚，但早在1970年，年僅22歲的查理在溫莎參加馬球比賽時已與現任妻子邂逅，兩人隨即墜入愛河。

查理服兵役期間，卡蜜拉與他人訂婚，之後在1973年結婚。查理1981年亦把黛安娜（Princess Diana）娶回家。但這段婚姻在黛安娜1982年和1984年誕下威廉王子和哈利王子後，很快變得不順。據獲查理授權的傳記，他1986年開始與卡蜜拉發生婚外情。

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文章授權轉載自《香港01》