查理繼位英國國王 卡蜜拉成為王后或讓王室煥然一新？

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）離世後，查理成為國王。他的妻子卡蜜拉（Camilla）亦成為了王后。與一般人對王后的印象有別，她是個豁達而活潑的女子，她或許可以帶來新氣象，令王室更親民。

卡蜜拉於1947年出生，她年少時已與眾不同。她24歲時初次與查理見面，毫不避諱地用兩人的家醜來開玩笑，提起查理高祖父（愛德華七世）的情婦就是她的曾祖母凱佩爾（Alice Keppel）。

她對查理說：「我的曾祖母與你的高祖父是情人，怎麼樣？」查理見慣別人畢恭畢敬地對他說話，她這種「真性情」與詼諧令他眼前一亮。

年輕時有緣無份

查理從此愛上這位胸無城府、待人親切的奇女子，惟他們未能成為對方的首個結婚對象。王室婚姻講究門當戶對，卡蜜拉出身不夠高貴，而且不是處女，因此無法成為儲妃人選。痴情的查理曾哀求卡蜜拉不要嫁給別人。雖然他們最終還是各自與他人結婚，但婚後兩人沒斷絕來往，對彼此一往情深。

受千夫所指

查理1994年承認兩人有婚外情，卡蜜拉自此受盡指責與謾罵。很多人認為是她導致黛安娜王妃（Diana，Princess of Wales）與查理的婚姻不幸福，她得為黛安娜之死負上責任。

她2005年嫁給查理時，只能低調地公證結婚。為表達對黛安娜的尊敬，她不用威爾斯王妃的稱號，改稱康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）。當時更有外界認為查理登基後，她不能按傳統成為王后。

身為公認的「壞女人」，她知道自己短時間內都不會被人接受，她沒計較稱號，也沒對討厭自己的人懷恨在心。她選擇默默地為王室付出，處理各種王室公務、參加公開活動，亦不遺餘力地提高人們對性侵、性虐待、識字、動物福利和貧困等問題的認識。

卡蜜拉表現親民

很多王室成員也會參加類似的公開活動，但他們習慣以官腔發言，表現得較嚴肅。卡蜜拉的做法則與他們大相徑庭，她有點調皮，這種個性或有助消除王室的拘謹形象，拉近與國民的距離。

這位「大孩子」2017年受訪時，指自己自小就被父母要求出席很多晚餐聚會。她與不少人一樣，覺得這些聚會很沉悶。她2022年3月以視像形式參加其書友會（The Duchess of Cornwall's Reading Room）的活動時，表示自己若舉辦一場晚餐聚會，會邀請數名來自不同小說的虛構人物出席。她坦言：「我覺得他們會製造很多麻煩，我想邀請這些有點不同的人物。」

不忘顧全大局

這樣的聚會一定很有趣，惟她始終是大方得體的公眾人物，因此不會只顧著搗蛋。除了那幾位「麻煩人物」外，她說也希望邀請小說《傲慢與偏見》中那位堅強而機智的女主角伊莉莎白（Elizabeth Bennet）出席，令聚會能順利開始。她還會請小說《逐愛》（The Pursuit of Love）的強勢人物馬修叔叔（Uncle Matthew）來維持秩序、控制場面，可見她不會忘記顧全大局。

擅長緩和衝突

心胸開闊的卡蜜拉更能以自己的親和力，緩和外界與王室的衝突。時尚雜誌Cosmopolitan英國版2022年3月9日稱，哈利王子（Prince Harry）和威廉王子（Prince William）批評講述英國王室事迹的Netflix影集《王冠》（The Crown）隨意地對待事實以及有關黛安娜的描寫。英國《泰晤士報》2020年11月稱，有王室傳記作家指，查理對《王冠》感到不滿，因為其中一段劇情描述王室成員對其婚外情的反應，但它不符合史實。這段婚外情的另一主角卡蜜拉卻能以寬容的態度來對待此劇，令劇組和王室免於尷尬。

她2022年3月8日出席國際婦女節活動時，遇上在《王冠》中飾演她的英國演員Emerald Fennell。她於是幽默地說：「令人安心的是，我知道如我隨時去世，另一個虛構的我會在這接任，所以，Emerald，要做好準備！」

卡蜜拉的言論營造友好和輕鬆的氣氛，她其後更熱情地與Emerald Fennell聊天。Emerald Fennell表示，她本來擔心言多必失，準備以很謹慎的態度來面對卡蜜拉，但她最終發現對方是個令人愉快的人。

獲英女王認可

卡蜜拉常憑這種出色的公關技巧來加強王室與國民的關係，她為王室所付出的心力有目共睹。英女王也對卡蜜拉的貢獻表示肯定，因此她在2022年2月6日慶祝登基70週年時，表明希望在查理繼位後，他的妻子可成為王后Queen Consort。

英國女王伊麗莎白二世離世後，查理（左）成為國王，他的妻子卡蜜拉（右）亦成為了王后。圖／美聯社

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文章授權轉載自《香港01》