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英女王駕崩⋯查爾斯接任國王「無痛繼承資產」！ 領地+132億秒入手

聯合新聞網／ 綜合報導
英國女王伊麗莎白二世以96歲高齡駕崩，在位共70年，查理三世立即繼任王位。（美聯社） 美國聯合通訊社
英國女王伊麗莎白二世以96歲高齡駕崩，在位共70年，查理三世立即繼任王位。（美聯社） 美國聯合通訊社

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）於英國時間8日逝世，享耆壽96歲，王儲查爾斯（Charles III）繼位成為英國國王。而女王身上約有3.7億英鎊（約132億新台幣）的遺產預計將由新國王查爾斯繼承，而這些錢的收入來源共分為「君主撥款（Sovereign Grant）」、王室私產及自身投資，而查爾斯在接收繼承時也可以不被遺產稅限制。

根據《星期日泰晤士報》2022年的富豪榜顯示，英國女王伊麗莎白二世本身擁有約3.7億元英磅的資產，比起2021年還增加了500萬英鎊，超過她的已故丈夫菲利普親王，然而隨著女王駕崩，這些財富都將繼承給新國王查爾斯。

根據《BBC》報導及王室官方網站顯示，女王資產的來源可以分為三個部分，包含由財政部撥款的「君主撥款」、王室私產及女王自身的投資。根據英國法律規定，政府每年要對君主進行撥款，而這部分款項又歸於君主名下「王室地產（Crown Estate）」的盈利。

王室地產是一家獨立的商業房地產公司，在倫敦等地擁有大量房產。名義上這家公司歸英國君主所有，但實際上所有的盈利都要上繳英國財政部，而後財政部再將其中的部分以撥款形式支付給女王。

而王室私產是君主的私人收入，君主和其他王室成員的開支補貼都是由這部分資金支援，這部分的資金主要來自於女王名下的「蘭開斯特公爵領地（Duchy of Lancaster）」的收益。蘭開斯特公爵領地佔地1萬8千多公頃，擁有包括商業、農業用地以及住宅房地產等用地。2016年，蘭開斯特公爵領地的淨收入為1780萬英鎊（約6.3億新台幣）。

而查爾斯國王繼任後，雖然會因爲喪失「康沃爾公爵（Duke of Cornwall）」的頭銜而失去康沃爾郡的封地，但他將會隨即繼承上述的蘭開斯特公爵領地，納為私人財產。

另外，雖然英國法律規定，政府可針對超過32.5萬英鎊（約1160億新台幣）的遺產徵收40%的遺產稅，但幾經修法過後，查爾斯這次的繼承無需繳交任何遺產稅給政府，以避免王室的財富在君主接連去世的狀況大幅減少。

英國女王 伊麗莎白二世 查爾斯三世

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