多圖／英女皇與菲利普相愛逾70年 4個孩子「違規又婚外情」讓她操碎了心

「Our beloved Queen is dead.」英國女王伊麗莎白二世在9月8日辭世,享壽96歲。英國進入全國哀悼期,預計將在女王去世後10天舉行國葬,女王的靈柩也會先返回白金漢宮,停留至少4天好讓王室成員瞻仰告別。國葬的地點則會在西敏寺舉行,並且將開放一段時間給民眾弔唁。在女王逝世後,繼承順位第一的王儲查爾斯即刻登基,英國國歌也從「天佑女王」(God Save the Queen)改為「天佑吾王」(God Save the King),新任英王的名號為查爾斯三世(Charles III)。

2022-09-09 12:51