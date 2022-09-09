多圖／英女皇與菲利普相愛逾70年 4個孩子「違規又婚外情」讓她操碎了心

英國女皇伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在英國時間（8日）辭世的消息，震驚國際社會，而她與菲利普親王超過70年的婚姻，也被重新提起。

綜合《BBC》報導，英國女皇伊莉莎白二世與菲利普親王兩人在1939年於達特茅斯海軍學院（Dartmouth Naval College）就相識了，菲利普親王與女皇伊莉莎白二世在1947年結婚，為當時二戰結束沈悶的氣氛，增添喜悅的色彩。

兩人生下了4個孩子，分別是查爾斯王子、安妮公主、安德魯王子、愛德華王子、長孫威廉王子，他們皆在收到女皇身體欠佳的消息後，立刻帶著家眷趕到女皇身邊。

長子查爾斯 與黛安娜王妃離婚鬧的沸沸揚揚

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女皇辭世後，會由長子查爾斯三世繼位，他是世上等待繼承皇位最久的王儲，但查爾斯的婚姻並沒有如父母一樣美滿，他先與1981年和黛安娜王妃結婚，其後兩人婚姻觸礁，查爾斯與卡蜜拉婚外情，黛安娜也與副官曖昧，最後兩人於1996年正式離婚，而查爾斯和卡蜜拉在2005年舉行大婚儀式。

2005年，英國查爾斯王子（中）與母親伊麗莎白女王交談，他牽著新娘康沃爾公爵夫人卡米拉的手臂離開英國溫莎的聖喬治教堂。圖/美聯社

最叛逆的公主：長公主安妮 唯一「有前科」的英國皇室成員

雖然不少人會震驚於女皇的孫子哈利王子與妻子梅根脫離英國王室，但其實女皇唯一的女兒「長公主安妮」經歷也十分精彩，被稱為王室最叛逆的成員，從小是學霸的安妮公主拒絕了劍橋大學的入學通知，還專心練馬術，在1971年甚至拿到了歐洲全能馬術錦標賽個人組冠軍。

不僅如此，安妮公主還收到超速罰款，以及她養的兩隻牛頭梗犬咬傷孩童，被依照《危險犬法案》（Dangerous Dogs Act），成為350年來，唯一「有前科」的英國皇室成員。

安妮公主的婚姻路也是不順遂，第一段婚禮嫁給了在馬術活動中認識的皇家女王近衛軍中尉馬克菲利普斯，兩人都喜愛馬術，婚後育有兩子，但後來丈夫外遇美術老師生下私生子，在結婚19年後離婚。在與第一任老公分居時，安妮公主就認識了海軍出身的勞倫斯，對方小安妮公主五歲，在與第一任丈夫正式離婚後，她隨即嫁給勞倫斯。

2017年，皇家公主安妮公主（右二）觀看馬術比賽。圖/美聯社

次子安德魯王子 捲入性侵案

女皇的次子安德魯王子在1986年跟莎拉·佛格森結婚，後來在1996年離婚，他曾捲入性侵案，2015年遭美國女子勞勃茲（Virginia Roberts）指控性侵，他本人三度否認，但在2019年宣布辭去公職，2022年安德魯王子的公務職分、榮譽軍銜和皇家慈善贊助人身分全部歸還女王陛下。

2004年，英國女王伊麗莎白二世站在她的兒子安德魯王子旁邊，他們在訪問倫敦帝國理工學院期間聆聽演講。圖/美聯社

最小的兒子愛德華王子 受寵而低調

女皇的第三個兒子愛德華王子，跟哥哥姐姐比起來則是相當低調，畢業於劍橋大學，對戲劇相當喜愛，曾參與《歌劇魅影》、《貓》等劇的演出，後來還成立電視節目公司。

與妻子蘇菲·利絲瓊斯是在一場網球比賽認識，他們相當低調，並沒有依循「在西敏寺或聖保羅大教堂結婚」的傳統，也沒有軍隊參與。據聞這對夫妻相當受女王寵愛，跟王室其他成員也關係良好。