快訊

清冠一號限縮公費對象被罵翻 急轉彎加開3條件可用

女王辭世震驚全英國！各大報頭版如何報導一次看

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國女王伊麗莎白二世8日在蘇格蘭巴摩拉城堡逝世，震驚且衝擊英國人民，衛報整理英國各大報紙頭版，除了緬懷女王，也標誌著英國歷史上「灰暗的一天」。截自衛報
英國女王伊麗莎白二世8日在蘇格蘭巴摩拉城堡逝世，震驚且衝擊英國人民，衛報整理英國各大報紙頭版，除了緬懷女王，也標誌著英國歷史上「灰暗的一天」。截自衛報

英國女王伊麗莎白二世8日在蘇格蘭巴摩拉城堡逝世，震驚且衝擊英國人民，衛報整理英國各大報紙頭版，除了緬懷女王，也標誌著英國歷史上「灰暗的一天」。

太陽報將其通常為紅色的報頭換成代表王室的紫色，標題寫著「我們愛你，夫人」，內文指她的辭世象徵「她歷史性在位的終結」，令人痛惜不已，並詢問女王葬禮那天是否可以宣布為銀行假日。

鏡頭頭版標題僅簡單寫著「謝謝」兩字，每日郵報以「我們的心都碎了」為題發表「歷史特刊」，指女王統治的時期無法用「時代」來形容，因為在位時間太長了。

泰晤士報報導，女王的一生橫跨了「一個社會、物質和科技發生巨大變革的時代」，但最終她將被人們銘記為「拯救這個國家君主制的女人」。

衛報的頭版則放上英國女王1953年在加冕典禮上的照片，稱她為英國歷史上在位時間最長君王，也是該國歷史最年長的君王。並將女王描述為「如此徹底融入我們的生活」，期間見證了一些時代中最偉大的變化。

金融時報讚譽女王「優雅、人性與堅毅」，反映了「非凡服務」的人生。

英國女王 伊麗莎白二世

延伸閱讀

習近平就伊麗莎白二世女王逝世向查理三世國王致唁電

曾住伊麗莎白二世住過的肯亞樹屋 趙少康悲嘆：一個世代結束

史特龍、史翠珊、海倫米蘭、007…歐美群星悼女王

英國女王伊麗莎白二世駕崩 網見「預言影片」狠酸：未來人丟臉丟大了

相關新聞

【10個小時時間軸】英女王駕崩王室趕赴蘇格蘭 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世8日（英國時間）駕崩，享耆壽96歲，王儲查理繼位成為英國國王。伊麗莎白二世在位70年，6日剛任命她的第15位首相特拉斯。她是當今世上在位最久的君主，也是英國史上在位最久的君主，早已成為英國象徵。

帝國王冠的謝幕：英國女王伊麗莎白二世病逝（1926－2022）

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）已由白金漢宮證實，於2022年9月8日病逝，享壽96歲。伊麗莎白二世的一生，見證了將近百年的英國史變遷，她是英國皇室政治的象徵、也是英國團結精神的化身——從1953年加冕至今在位70年，伊麗莎白二世成為史上第一位迎接白金禧的君王，也是罕見始終擁有英國民眾高支持度、評價極高的君主，但也曾因為黛安娜王妃的事件，引來冷漠的惡評。伊麗莎白二世走過二次世界大戰的艱苦歲月、英國走向去殖民化的歷史進程，在邁入21世紀的前後度過英國王室乃至於整個世界的大小風波...堅毅的女王，是英國人民永遠緬懷的王者。

英國女王伊麗莎白二世駕崩 享耆壽96歲

英國白金漢宮宣布，英國女王伊麗莎白二世八日（英國時間）駕崩，享耆壽九十六歲。伊麗莎白二世在位七十年，六日剛任命她的第十五位首相特拉斯...

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

「Our beloved Queen is dead.」英國女王伊麗莎白二世在9月8日辭世，享壽96歲。英國進入全國哀悼期，預計將在女王去世後10天舉行國葬，女王的靈柩也會先返回白金漢宮，停留至少4天好讓王室成員瞻仰告別。國葬的地點則會在西敏寺舉行，並且將開放一段時間給民眾弔唁。在女王逝世後，繼承順位第一的王儲查爾斯即刻登基，英國國歌也從「天佑女王」（God Save the Queen）改為「天佑吾王」（God Save the King），新任英王的名號為查爾斯三世（Charles III）。

女王與狗：英國女王的「最後一隻柯基」

英國女王伊莉莎白二世的「第一愛犬」、同時也是皇室目前的最後一隻柯基犬——威洛，15日因病死去。長久以來，女王愛狗成癡的形象深植人心，她的腳邊不時可以看見幾隻短腿圓滾的柯基犬四處溜達，可愛的模樣搶盡不少風頭，在大眾文化上也形成一股「女王與狗」形影不離的風潮。作為女王生命中第一隻狗的直系子孫，威洛過世後，女王與柯基犬近80年的人狗情緣也就此結束，伊莉莎白女王對此「深受打擊」。

女王駕崩暗號「倫敦橋倒了」 英國進入12天哀悼期

英國女王伊麗莎白二世以96歲高齡駕崩。她年事已高，早已是世上在位最久的英國君主，王室也已安排好女王身後事，擬定代號為「倫敦橋行動」的女王駕崩應變計畫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。