女王辭世震驚全英國！各大報頭版如何報導一次看
英國女王伊麗莎白二世8日在蘇格蘭巴摩拉城堡逝世，震驚且衝擊英國人民，衛報整理英國各大報紙頭版，除了緬懷女王，也標誌著英國歷史上「灰暗的一天」。
太陽報將其通常為紅色的報頭換成代表王室的紫色，標題寫著「我們愛你，夫人」，內文指她的辭世象徵「她歷史性在位的終結」，令人痛惜不已，並詢問女王葬禮那天是否可以宣布為銀行假日。
鏡頭頭版標題僅簡單寫著「謝謝」兩字，每日郵報以「我們的心都碎了」為題發表「歷史特刊」，指女王統治的時期無法用「時代」來形容，因為在位時間太長了。
泰晤士報報導，女王的一生橫跨了「一個社會、物質和科技發生巨大變革的時代」，但最終她將被人們銘記為「拯救這個國家君主制的女人」。
衛報的頭版則放上英國女王1953年在加冕典禮上的照片，稱她為英國歷史上在位時間最長君王，也是該國歷史最年長的君王。並將女王描述為「如此徹底融入我們的生活」，期間見證了一些時代中最偉大的變化。
金融時報讚譽女王「優雅、人性與堅毅」，反映了「非凡服務」的人生。
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