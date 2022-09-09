有照片為證！英國天空驚見神秘雲朵 民眾眼尖發現「招牌帽子」：是女王！
英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間8日晚間辭世，享耆壽96歲，是英國歷史上繼位時間最長的君主。然而，一名網友在臉書上分享照片，可以看見天空中的雲彷彿是戴著帽子的女王，而貼文曝光後也掀起討論。
在王室宣布伊麗莎白二世離世前，大批民眾聚集在白金漢宮替女王祈福，而天空卻突然出現兩道巨大彩虹，許多現場民眾紛紛流下眼淚。不僅如此，另一名網友臉書上發文，分享數張開車路途配上藍天白雲的照片，但仔細一看卻發現前方的雲彷彿是戴著帽子的女王。對此，原PO透露當時正在開車返家，結果朋友卻突然指著窗外大喊「我的老天！」她趕緊朝朋友所指方向一看，發現空中的雲就像是戴著帽子的伊麗莎白二世。
不僅如此，還有網友在貼文底下分享另一張照片，拍攝角度是從屋內朝窗外拍，空中的雲朵形狀就像是女王的側臉，五官相當立體，頭上還戴著招牌帽子。
貼文曝光9小時後，吸引高達1.8萬人按讚、3.6萬次分享，不少網友紛紛直呼，「女王永遠在我們心中」、「太神奇了」、「真的，戴著她的帽子，看起來就像她」、「安息吧！伊麗莎白二世」、「我的女王總是守護著我們」。
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