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英國女王時尚穿搭成追憶 御用包背後藏暗號一次揭密

香港01／ 撰文/許懿安
英國女王伊麗莎白二世過去曾在白金漢宮接見前英國首相強森。路透
英國女王伊麗莎白二世過去曾在白金漢宮接見前英國首相強森。路透

英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日離世，享年96歲。她的衣著打扮在年輕時成為少女羨慕與模仿的對象，而即使她上了年紀，她的衣著、用色、配飾一直吸引媒體的鏡頭，甚至有人猜測，她藉此發放不易為外界所洞悉的訊息。

她2019年6月3日接待到訪英國的美國總統特朗普（Donald Trump）。與平日一樣，英女王左臂上總是提著手袋，還一度展示給特朗普。有王室專家認為，原來手袋的擺放位置大有玄機，手袋內的物品也讓人意想不到。

英女王出席不同場合時都會穿上不同的彩色套裝，幾乎總是挽著英國品牌Launer London的手袋。據品牌老闆博德默（Gerald Bodmer）稱，英王室至今已訂製超過200個該牌子的手袋。由於考慮到英女王需要經常與其他貴賓或領袖握手，手袋的把手位置還特別延長了。

《電訊報》報導指出，英女王的手袋不但會擺放個人物品，還是向王室職員傳遞秘密訊息的工具。王室歷史學家維克斯（Hugo Vickers）指出，英女王用膳時都會將手袋掛在桌下的掛鉤上，如果她把手袋放在桌上，即暗示活動需在5分鐘內結束，她也準備好離開；相反如果英女王把手袋放在地上，就意味她並不享受與賓客的對話，並希望有人能出手相救。

英女王慣常使用左臂提手袋，當她站立交談期間，如果將手袋從左臂換到右臂，也是向王室職員暗示她即將要結束對話離開。《澳洲人報》報導曾指，英女王2018年5月接見澳洲駐倫敦高級專員布蘭迪斯（George Brandis）時把手袋放在椅子上，暗示了女王希望與客人有更長的交談時間。

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文章授權轉載自《香港01》

英國女王 伊麗莎白二世

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