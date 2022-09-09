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平息王室爭議！英女王7個月前才鬆口「扶正」：卡蜜拉應該成為新王后
英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）於8日（英國時間）逝世，享耆壽96歲，王儲查理（Charles III）繼位成為英國國王，然而王后人選一直是英國人民的爭議話題。直到7個月前，女王才發表聲明，希望王儲查理繼位為王時，卡蜜拉（Camilla）被稱為「王后」。
女王於2月6日時發表在位70周年「白金禧」(The Platinum jubilee)書面談話，她表示，當時間到了，卡蜜拉應該成為「王后」(Queen Consort)。克拉倫斯宮發言人表示，查理王子夫婦對女王的談話深為「感動和榮幸」。
卡蜜拉王后是查理國王年輕時的情人，但後來與別人進入婚姻關係。查理國王在與黛安娜王妃離婚前，就已經與卡蜜拉發生婚外情，讓許多英國民眾相當不滿。
查理國王於2005年迎娶卡蜜拉，王室為安撫民意，在兩人結婚前宣布，查理未來成為國王時，卡蜜拉的身分也只是「王妃」而非王后。在2010年《每日郵報》的民調中，反對卡蜜拉成為王后的英國民意仍高達52％，僅有14%同意。直到2014年，多數英國民眾仍希望她未來是「王妃」而非「王后」身份。
卡蜜拉未來的頭銜一直懸而未決，直到今年2月，女王的談話直接解決了這個問題，女王表示她「真誠願望」王儲查理登基時，她將成為「卡蜜拉王后」(Queen Camilla)，如今女王駕崩，卡蜜拉也將迎來她的新身份。
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