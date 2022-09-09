多圖／伯父放棄王位扭轉她的一生！回顧英女王加冕典禮 熱情民眾擠爆遊行隊伍

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間8日晚間辭世，享耆壽96歲，在位時間超過70年，是英國歷史上繼位時間最長的君主。

伯父不愛江山愛美人 扭轉伊麗莎白二世的一生

伊麗莎白二世於1926年4月21日出生在倫敦，同年的5月29日在白金漢宮的私人教堂進行受洗。在伯父愛德華八世（Edward VIII）為了迎娶美國女子華麗絲•辛普森（Wallis Simpson）選擇退位後，便由伊麗莎白二世的父親喬治六世（George VI）繼位，當年僅10歲的伊麗莎白二世成為王位的法定繼承人。

1947年11月20日，伊麗莎白二世和希臘王子菲立普．蒙巴頓（Philip Mountbatten）結婚，在西敏寺舉行婚禮，婚後便居住在倫敦。兩人育有四名子女，分別是已經繼位為國王的查爾斯（Charles）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）以及愛德華王子（Prince Edward）。

1952年2月6日，英國國王喬治六世健康狀況急速惡化，加上第二次世界大戰時的領導壓力，整個人飽受病痛折磨，最後一次出現在公眾場合，便是在倫敦機場歡送到非洲出訪的長女伊麗莎白公主。

從肯亞趕回倫敦 接任王位

喬治六世最後因為肺炎問題，於睡夢中在桑德林漢姆府（Sandringham House）病逝，享年56歲。然而，當時伊麗莎白二世正在肯亞進行訪問行程，得知父親逝世消息後，伊麗莎白二世趕緊回國進行繼位。

伊麗莎白二世的個性相當堅忍，甚至從小就展現相當具有責任感的態度，第二次世界大戰發生時，伊麗莎白二世只有13歲，但她卻勇敢發表廣播演說，撫慰所有避難中孩子們的心靈。

不僅如此，在伊麗莎白二世18歲時，更說服父親允許她參與協助戰爭，加入陸軍女子地方輔助服務團（Women’s Auxiliary Territorial Service），負責擔任駕駛和汽車修理員。

在1952、1953年時，英國深陷二戰帶來的傷害以及陰霾，不僅面臨國力衰退，全國城市也受到嚴重破壞，連簡單的民生物資，國人都必須要排隊領取。

不過，從伊麗莎白二世繼位成為新任女王後，彷彿進入一種「新伊麗莎白時期」，帶給國人「年輕、美好、認真」的正面能量，英國也逐漸從戰後蕭條狀況復甦，生活漸漸有了改善。

根據英國禮法，雖然伊麗莎白二世已經登上王位，但必須等16個月才能舉辦加冕典禮，於是直到1953年6月2日才舉行。遊行隊伍當天從白金漢宮前往西敏寺，儘管大雨不斷，數千名民眾仍然在路線旁搭帳篷過夜等候。

來到加冕典禮當天，約有上看300萬名民眾參與，在街頭大聲替新任女王歡呼，原本天氣狀況不佳，但遊行隊伍開始時，雨勢竟然恰巧停止。然而，遊行隊伍主要由護衛軍組成，後方跟隨著大英國協陸軍代表團，各國政府和國外皇室代表均透過馬車護送，隊伍跟在女王的金色馬車後方。

當伊麗莎白二世抵達西敏寺時，現場已有8000多名民眾在等候，她身穿白色絲綢，上面還繡有國協徽章。伊麗莎白二世在祭壇宣讀加冕誓言，發誓將維護她能力所及的正義以及法律，並盡力捍衛英國國教信仰。

伊麗莎白二世的加冕典禮場面盛大。美聯社 伊麗莎白二世接著坐在加冕椅上，接受坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）的聖膏油儀式，當她接過象徵皇室的權杖、寶球、袍子、王冠，現場民眾隨即大喊「天祐女王！」

在此之前，加冕典禮不曾被拍攝過，加上當時擁有電視的家庭並不多，但伊麗莎白二世卻認為有其必要性。因此，加冕典禮便首次以電視形式播放，不少民眾湧入客廳、電影院、音樂廳收看長達11小時的現場直播，觀眾估計約有2000萬名。