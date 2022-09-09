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圖／活在聚光燈下的帝國人生！回顧英國女王「一生重要的10個事件」

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圖／活在聚光燈下的帝國人生！回顧英國女王「一生重要的10個事件」

聯合新聞網／ 綜合報導

聚焦鎂光燈下的英國女王，總是帶給人一股溫暖的感覺，也是罕見擁有民眾高支持度、評價極高的君主。 圖/美聯社、路透
聚焦鎂光燈下的英國女王，總是帶給人一股溫暖的感覺，也是罕見擁有民眾高支持度、評價極高的君主。 圖/美聯社、路透
英國白金漢宮於倫敦時間9月8日晚上6時半公布英國女王伊麗莎白二世逝世，享耆壽九十六歲（1926-2022），登基長達70年，是英國在位時間最久的君主，一生置身在聚光燈下的女王，經歷及見證了許多歷史的重大事件，《聯合新聞網》帶你一起回顧女王的一生的重要時刻。

●1926年4月21日，伊麗莎白出生於倫敦

為約克公爵及其夫人（也是後來的喬治六世和伊麗莎白王太后）之長女。1936年伯父愛德華八世退位，父親喬治六世即位，伊莉莎白也由此成為王位推定繼承人，伊麗莎白與妹妹瑪格麗特公主（生於1930年）童年時期都是在家中受教育。

●1952年2月因父王喬治六世早崩而登基

1951年起，時任英國國王喬治六世健康每況愈下，並於1952年2月駕崩，伊麗莎白於1952年2月6日繼承其父喬治六世成為英國君主。

●1947年與菲利普親王成婚

1947年伊麗莎白與菲利普親王（Prince Philip） 成婚，兩人育有3子1女-查爾斯王子、安妮長公主、安德魯王子及愛德華王子。

●1953年的加冕典禮

伊麗莎白於1953年6月2日加冕，時年27歲。並首次以電視形式播放，觀眾包括2000萬英國人、近一億北美居民。

●1992年女兒安妮公主婚姻的破裂

安妮公主1973年，嫁給了同樣愛好馬術的皇家女王近衛軍中尉馬克菲利普斯（Mark Phillips），兩人婚後生了兩個孩子，感情逐漸轉淡，1985年菲利普斯被踢爆與一位美術老師有私生子，安妮公主與菲利普斯於1992年正式離婚。

●1997年前兒媳黛安娜過世

1997年8月31日清晨，威爾斯王妃黛安娜因捲入巴黎一隧道內的車禍，在醫院過世，黛安娜去世時年僅36歲，她的死引起英國乃至全世界人的悲傷。他的未婚夫多迪·法耶茲和司機亨利·保羅當場死亡。

●2002年其母后伊麗莎白王太后、御妹瑪格麗特公主過世

瑪格麗特公主因長期抽菸，使她晚年身體狀況不佳。最後因第二度中風帶來的心臟問題，於2002年2月9日在愛德華七世醫院睡夢中安然去世，享壽71歲。

伊麗莎白王太后最後的公開活動就是2002年2月15日出席小女兒瑪格麗特公主的葬禮，王太后於2002年3月30日駕崩於溫莎堡的狩獵行宮，享嵩壽101歲。

●2020年孫子哈利王子退出英國王室

哈利2020年宣布退出王室高級成員，不再執行公務，並偕妻子梅根移居美國，因此王室也收回榮譽頭銜並取消他的維安待遇。之後夫婦倆搬到加州，不過仍與女王保持著關係。

●2021年4月結璃73年的王夫愛丁堡公爵菲利普親王逝世

2021年4月9日，白金漢宮宣布女王王夫菲利普親王於當天上午逝世，女王的心情和健康狀況也明顯大受影響。

●2022年9月8日伊麗莎白長眠

伊麗莎白女王於巴摩拉城堡逝世，享耆壽96歲，登基長達70年，是英國在位時間最久的君主，也是罕見擁有民眾高支持度、評價極高的君主。英國女王多年來堅守崗位，即使確診新冠肺炎仍堅持繼續執行公務，展現真正的領導風範，精采奪目的一生，也正式謝幕。

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