英國女王突駕崩 哈利晚一個多小時才到蘇格蘭「來不及見最後一面」

英國白金漢宮於當地時間8日晚間6時半宣布女王伊麗莎白二世駕崩，享耆壽96歲。由於事出突然，與王室漸行漸遠的女王次孫哈利晚了近一個半小時才抵達女王生前下榻的蘇格蘭巴摩拉城堡，沒來得及見女王最後一面。

每日郵報報導，根據飛行數據顯示，8日晚間6時半時，哈利王子搭乘的飛機仍在空中，直到近6時45分後才降落機場，晚間7時左右哈利才搭乘汽車離開，接著在晚間7時52分抵達蘇格蘭巴摩拉城堡，與其他王室成員一同哀悼女王的離世。

哈利獨自前往巴摩拉城堡，妻子梅根沒有陪同，哈利原定8日晚間要在倫敦參加席慈善機構WellChild頒獎典禮並發表演說，但已取消出席。據了解，梅根可能持續留在倫敦。

哈利和梅根最後一次見到女王是在今年6月，當時兩人帶著一對兒女返國，參加伊麗莎白二世女王登基70週年儀式。