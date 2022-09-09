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健康惡化有端倪？英國女王最後公開身影 手背留「大片瘀青」
英國女王伊莉莎白二世在今（9日）過世，享耆壽96歲，白金漢宮證實，女王在英國時間8日下午辭世，消息一出，震驚國際社會。王位將由英國國王查里三世（King Charles III）繼位，女王先前就傳出「龍體欠安」，從與新任首相特拉斯的握手照也可看出「手背有大片瘀青」，網友推測「可能是靜脈注射，導致血管破裂」。
英國女王8日傳出龍體欠安，並在御醫團隊建議下繼續接受「醫療監看」（medical supervision），但早在6日就有健康警訊，女王在巴摩拉城堡接見並任命新首相特拉斯（Truss）時，左手拄著拐杖，右手背則是一大片瘀青，看起來有些嚴重，7日女王被醫生囑咐休息，因此她推遲與樞密院顧問團的會議。
6日女王最後的公開活動，女王在蘇格蘭的行宮巴摩拉城堡接見特拉斯，當天她任命特拉斯擔任英國新任首相，這是第一次首相人選不在白金漢宮接受任命。當天兩人的握手照可以清楚看見，女王的手背有一整片瘀青，作家顏擇雅的臉書表示「英語媒體此時正被英國女王健康惡化的新聞洗版。週二她接見新任首相特拉斯的儀式是在蘇格蘭舉行，不像往常是在倫敦白金漢宮，就有傳言說她健康狀況已很不好。特別是照片出來顯示她手背有大塊烏青。上面那張照片出來，英國人就覺得她96歲還要賣力工作，令人覺得不忍」底下則有網友推測「女王可能是接受靜派注射，導致血管破掉了」。
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