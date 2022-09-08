不斷更新／內閣早知英女王病情 英相特拉斯接紙條「臉色大變」

最後更新時間：09-08 22:59

英國女王伊麗莎白二世8日傳出龍體欠安，引起全世界的關注，《聯合新聞網》整理事件時間軸，來讓讀者清楚了解過程，並為英女王祈福。

快白金漢宮半小時…內閣早知女王病情 特拉斯「接過紙條面露難色」

英國女王伊麗莎白二世的身體狀況欠佳，白金漢宮的聲明是主要消息來源。可是英國內閣似乎在聲明8日發布的半小時前，就已經得知。

泰晤士報報導，英國內閣辦公室部長札哈維（Nadhim Zahawi）在國會議程進行時快步走向首相特拉斯，遞上一張紙條並摀住嘴巴說話，特拉斯面露憂色。（繼續閱讀…）

查理王子已在蘇格蘭巴摩拉城堡 將陪伴女王

英國BBC王室特派員報導，英國王室第一順位繼承人查理王子目前已在蘇格蘭巴摩拉城堡，將陪伴女王伊麗莎白二世。查理王子是英國史上最年長且擔任王儲時間最長的王位繼承人，近數月一直在代理女王處理事務。（繼續閱讀…）

女王不適王室成員趕赴蘇格蘭 凱特先留南方陪子女

英國太陽報報導，一位發言人證實，劍橋公爵威廉王子的妻子凱特不會前往蘇格蘭巴摩拉城堡，加入其他王室成員陪伴女王伊麗莎白二世的行列，凱特將跟3名子女喬治王子、夏洛特公主與路易王子先留在南方。

傳英女王4名子女與長孫威廉全到場陪伴 王室編輯：情況嚴重

英國獨立電視台（ITV）王室編輯席普（Chris Ship）推文表示，英國女王伊麗莎白二世全部四名子女和長孫威廉目前都抵達女王下榻的蘇格蘭巴摩拉城堡，陪伴在女王身邊，顯示女王健康情況有些嚴重。（繼續閱讀…）

英國女王伊麗莎白二世。圖／美聯社

醜聞纏身卻是女王最疼愛的安德魯 趕往探視女王

英國女王伊麗莎白二世傳出龍體欠安，在御醫團隊建議下繼續接受「醫療監看」（medical supervision）。女王的直系血親卑親屬都有被通知，紛紛趕往探視，包括據信是女王最疼愛的次子安德魯王子，也趕往女王下榻的蘇格蘭巴摩拉城堡。

直系血親全被通知！英女王身體抱恙受「醫療監看」 哈利梅根飛奔探視

英國女王伊麗莎白二世8日傳出龍體欠安，在御醫團隊建議下繼續接受「醫療監看」（medical supervision）。由於事出突然，王位繼承第一順位的女王長子查理與妻子卡蜜拉，以及第二順位繼承人女王長孫威廉，先後趕抵女王下榻的蘇格蘭巴摩拉城堡探視。（繼續閱讀…）

女王（右）2018年6月26日與孫子哈利（中）和孫媳婦梅根（右）合影。圖／法新社

英女王伊麗莎白二世受「醫療監看」 新英相特拉斯發聲了

英國女王伊麗莎白二世8日傳出龍體欠安，在御醫團隊建議下繼續接受「醫療監看」。英國新任首相特拉斯也推文致意。

英國女王伊麗莎白二世（左）6日在蘇格蘭巴摩拉城堡接見並任命新首相特拉斯（右）。路透

BBC暫停正常節目播出 直播女王健康最新動態

英國廣播公司BBC從8日中午12時40分起，突然暫停原訂節目播出，改為直播女王健康最新動態。BBC主頻的節目全數移至BBC二台，BBC表示，暫定晚間6時恢復原定播出節目。（繼續閱讀…）

英國白金漢宮8日門口仍有路人經過。圖／法新社

英女王伊麗莎白二世身體欠安 查理、威廉趕往探視

英國女王伊麗莎白二世8日傳出龍體欠安，在御醫團隊建議下繼續接受「醫療監看」（medical supervision）。由於事出突然，王位繼承第一順位的女王長子查理與妻子卡蜜拉，以及第二順位繼承人女王長孫威廉，已趕往女王下榻的蘇格蘭巴摩拉城堡探視。