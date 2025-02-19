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高雄殺人分屍類凶刀曝光 懷疑預謀帶刀回家行凶

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄老翁張介宗涉連續殺人分屍，檢警專案小組查扣的凶刀類型曝光；凶刀是具鋸齒刀刃的水果刀或主廚刀，看似一般夜市牛排檔供客人使用的刀具，一般家庭也常使用。

張介宗涉連續殺人分屍、棄屍案，包括去年11月29日兄嫂張黃姓婦人、今年1月17日左營區張姓婦人、2月2日楠梓區趙林姓婦人等3人，進去他高雄市前鎮區台鋁14巷公寓2樓住處便人間消失，目前警方比對屍塊，已確認張婦和趙林婦死亡，張嫂也應遇害。

檢警2月10日帶凶嫌張介宗至他住處，在廚房搜到1把鋸齒刀刃的尖刀和1把剪刀，驗出有張介宗和張姓、趙林姓2婦人的DNA生物跡證，不排除是他殺人及切割遺體的凶器。

警方專案小組基於偵查不公開，暫未對外示出凶刀，但查閱網路刀具，找到鋸齒刀刃水果刀，與凶刀相似。據了解，警方發現尋獲的屍塊的平整切面，比對切面的鋒高及鋒谷，確認與凶刀相符。

專案人員連日查尋張介宗住處附近的五金行和賣刀商店，暫未找到他涉嫌行凶前去買的監錄畫面，認為凶嫌心思縝密，且不可能每次做案就買1次刀，如此更可能曝露買刀行凶行蹤，不排除他涉案前預謀殺人，在牛排檔或其他地方帶回刀具行凶。

警方找到網路的鋸齒刀刃刀具，與分屍案的凶刀同型。記者林保光／翻攝
警方找到網路的鋸齒刀刃刀具，與分屍案的凶刀同型。記者林保光／翻攝

分屍案

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