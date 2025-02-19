高雄殺人分屍第14天打撈屍塊擴大範圍 警憂難證凶嫌嫂遇害
高雄連續殺人分屍案，今天警方第14天打撈屍塊，範圍擴大至高雄港新光碼頭至愛河出口，但到中午未打撈到可疑屍塊。警方的打撈工作至今未獲凶嫌張介宗兄嫂的遺骸，辦案人員擔憂若張嫌不吐實，將來這部分不夠充足入張於罪。
高雄檢警偵辦張介宗涉連續殺人分屍案，打撈遭丟運河的屍塊，至今天中午共打撈77件可疑人體組織，進實驗室比對DNA後，有38件驗出是楠梓區趙林姓婦人、左營區張姓婦人的遺骸，25件非人體組織，其餘14件仍待比對中，仍沒驗出張嫂的遺骸。
警方雖尚未尋獲3人頭顱，但比對出的人體組織，包括趙林婦的肝臟、張婦的胸部等組織，以及可疑凶刀及剪刀上，比對到趙林婦及張婦的DNA，認為足以證實趙林婦與張婦遇害，不過，由於迄今沒有張嫂的遺骸，僅在張介宗前鎮住處搜尋到3組生物跡證，凶刀上沒比對到張嫂的DNA，又沒張嫂的遺骸，不能證實張嫂遇害，令檢警要羅織張介宗連續殺害3名婦人罪名，仍有缺憾。
檢警認為，目前僅可證實趙林婦和張婦遇害無虞，依此查辦張嫌殺人、棄屍等罪名，但在張嫂遇害部分，有張嫂進入凶嫌住處「有進無出」，以及張嫌外出到前鎮第五船渠金鞏橋附近疑棄屍等情況證據，但張嫌未鬆口坦承涉案，沒張嫂的屍體和凶刀等積極證據，全案將來依國民法官法審判，可能無法說服素人法官張嫌也殺害兄嫂，才無法停止打撈屍塊工作，期望尋獲張嫂遺骸，補足張嫂遇害的證據。
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