高雄殺人分屍第14天打撈屍塊擴大範圍 警憂難證凶嫌嫂遇害

高雄連續殺人分屍案，今天警方第14天打撈屍塊，範圍擴大至高雄港新光碼頭至愛河出口，但到中午未打撈到可疑屍塊。警方的打撈工作至今未獲凶嫌張介宗兄嫂的遺骸，辦案人員擔憂若張嫌不吐實，將來這部分不夠充足入張於罪。

高雄檢警偵辦張介宗涉連續殺人分屍案，打撈遭丟運河的屍塊，至今天中午共打撈77件可疑人體組織，進實驗室比對DNA後，有38件驗出是楠梓區趙林姓婦人、左營區張姓婦人的遺骸，25件非人體組織，其餘14件仍待比對中，仍沒驗出張嫂的遺骸。

警方雖尚未尋獲3人頭顱，但比對出的人體組織，包括趙林婦的肝臟、張婦的胸部等組織，以及可疑凶刀及剪刀上，比對到趙林婦及張婦的DNA，認為足以證實趙林婦與張婦遇害，不過，由於迄今沒有張嫂的遺骸，僅在張介宗前鎮住處搜尋到3組生物跡證，凶刀上沒比對到張嫂的DNA，又沒張嫂的遺骸，不能證實張嫂遇害，令檢警要羅織張介宗連續殺害3名婦人罪名，仍有缺憾。