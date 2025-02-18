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高雄港碼頭發現1片「鮮紅血色肺臟」 疑是分屍案遇害者臟器
高雄檢警偵辦張介宗涉連續殺人分屍案打撈屍塊，今天傍晚在高雄港第119號碼頭邊，發現1片肺臟，懷疑是分屍案遇害婦人的人體組織。
高雄專案小組打撈分屍案屍塊，今天已經13天，包括今天傍晚5時許打撈這塊肺臟，以及下午4時許在27號碼頭船渠，另找到4小片皮膚組織，共已找到77塊移疑似人體組織，已有36塊驗出是楠梓趙林姓婦人、2塊是左營張姓婦人的頭皮和胸部組織，尚未發現或驗出張嫂張黃姓婦人的遺骸。
據了解，今天傍晚5時許，民眾發現高雄港119號碼頭水域有異物，打撈發現是肺臟組織，懷疑是遇害婦人的遺骸，向高雄港務警察總隊報案後，港警立即通報高雄市警局專案小組收驗。
不過，專案小組表示，這片肺臟組織看起來還有鮮紅血色，不太像已遭丟棄已經多日的臟器，認為肺臟若泡水多日，應呈現白色狀組織，但是這塊肺臟因有血色，也可能是動物肺臟，已保存這片肺臟待法醫及鑑識單位查驗。
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