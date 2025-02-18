高雄分屍案再驗出遇害婦遺骸 確認1婦人的肝臟

高雄檢警偵辦張介宗涉連續殺人分屍案，打撈遭丟運河的屍塊，至今共分72件進實驗室比對DNA，今天再發現其中1件是楠梓區趙林姓婦人的肝臟組織。

高雄警方在前鎮區運河第五船渠及高雄港第25至27號碼頭，今天第13天打撈遇害婦人屍塊，直到今天下午2時，未尋獲可疑人體組織。不過，昨天法醫相驗2月13日至16日打撈到的28件疑似人體組織，進實驗室後比對DNA又有斬獲。

警方表示，2月6日至12日打撈到37件人體組織，已比對35件是楠梓趙林婦的遺骸、2塊頭皮和胸部組織是左營張婦的遺骸；2月13日至16日打撈到28件疑似人體組織，經法醫及鑑識單位檢驗出25件非人體組織，另3件當中，有1塊確認是趙林婦的肝臟組織，另2件須再加長萃取時間仍鑑識中，昨天尋獲的7件疑似人體組織，仍待進實驗室當中。