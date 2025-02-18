高雄分屍案再驗出遇害婦遺骸 確認1婦人的肝臟
高雄檢警偵辦張介宗涉連續殺人分屍案，打撈遭丟運河的屍塊，至今共分72件進實驗室比對DNA，今天再發現其中1件是楠梓區趙林姓婦人的肝臟組織。
高雄警方在前鎮區運河第五船渠及高雄港第25至27號碼頭，今天第13天打撈遇害婦人屍塊，直到今天下午2時，未尋獲可疑人體組織。不過，昨天法醫相驗2月13日至16日打撈到的28件疑似人體組織，進實驗室後比對DNA又有斬獲。
警方表示，2月6日至12日打撈到37件人體組織，已比對35件是楠梓趙林婦的遺骸、2塊頭皮和胸部組織是左營張婦的遺骸；2月13日至16日打撈到28件疑似人體組織，經法醫及鑑識單位檢驗出25件非人體組織，另3件當中，有1塊確認是趙林婦的肝臟組織，另2件須再加長萃取時間仍鑑識中，昨天尋獲的7件疑似人體組織，仍待進實驗室當中。
2月16日警方在前鎮運河五號船渠，發現疑沾血且燒過的衣褲，經送驗後，衣物汙漬不是血跡，打撈到的骨頭是雞骨頭，與殺人案無關。警方今天表示，由於未尋獲凶嫌張介宗兄嫂張黃姓婦人的遺骸，警方仍將持續打撈工作，鞏固犯罪證據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言