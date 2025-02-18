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高雄殺人分屍調影像 確認凶嫌嫂同遭棄運河

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄連續殺人分屍案，警方專案小組追查凶嫌張介宗棄屍方向，發覺他兄嫂去他住處有進無出，調閱相關監錄系統，確認15小時後，張嫌曾到前鎮運河第五船船渠金鞏橋附近棄屍，但警方打撈到的人體組織，迄今尚未驗出他兄嫂屍骸。

高雄檢警追查張介宗涉連續殺人分屍，查出張嫂張黃婦在去年11月29日中午12時許，進入張嫌前鎮台鋁14巷住處就人間消失，沒再現身；隔天凌晨3時許，張介宗騎腳踏車帶著提袋及垃圾袋，連續出入住處8趟，專案小組便懷疑張介宗涉嫌殺人分屍，裝袋棄屍塊。

同遇害的左營張姓婦人在今年1月17日傍晚進張嫌住處，隔日1月18日清晨6時起，張嫌也多次攜袋出入住處、2月2日下午楠梓趙林姓婦人進張嫌住處，隔日2月3日清晨6時起， 張嫌12次攜袋出入住處。

警方為鞏固張介宗涉案事證，由「鷹眼小組」擴大調閱影像，發覺張介宗在張婦、趙林婦進住處「有進無出」後攜袋外出，都往前鎮區中華五路運河第五船渠金鞏橋附近，去年他兄嫂疑遇害時間，經擴大調閱影像，也確定張介宗攜袋外，同去第五船渠金鞏橋附近。

警方在第五船渠、高雄港第25至27號碼頭打撈屍塊，到今天第13天打撈到69件人體組織，大半驗出是張婦、趙林婦的遺骸，因此更肯定張嫂的遺骸，同樣早被丟河，流入高雄港或外海，至今尚未驗出張嫂的遺骸。

高雄老翁張介宗涉殺害3婦分屍，警方調閱影像，同發現他的大嫂遭棄屍運河。記者林保光／翻攝
高雄老翁張介宗涉殺害3婦分屍，警方調閱影像，同發現他的大嫂遭棄屍運河。記者林保光／翻攝

分屍案 棄屍 碼頭 高雄港

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