高雄分屍案 扣案尖刀疑用於分屍

高雄檢警偵辦殺人分屍案，十日借提凶嫌張介宗至他住處搜索，扣得一把尖刀及剪刀，刀刃驗出被害婦人血跡反應，另經專與尋獲屍塊比對，趙林姓婦人左手掌切割斷面，也和尖刀吻合，研判該把刀刃為張嫌切割屍體工具之一。

檢警前天在前鎮運河五號船渠發現疑似沾血且燒過衣褲，經緊急採樣送驗，衣物汙漬並非血跡，打撈到的骨頭為雞骨頭，均排除與殺人案有關。

張介宗涉殺害趙林姓、張姓及大嫂等三人後分屍，疑棄屍前鎮運河一帶，警方六日展開打撈，連日尋獲逾六十件屍塊，多為趙林姓婦人，少數是張姓婦人，未發現大嫂遺骸。

因張介宗至今未坦承涉案，大嫂遺骸也未尋獲，警方從他住家附近監視器分析作案行蹤，發現張今年一月十八日涉殺害張姓婦人後，曾到附近藥妝店買了兩大桶燕麥片。

警察大學行政警察學系主任許福生認為，張應是典型反社會人格，涉連續殺害支解三名婦人屍體，仍舊住在屋裡，顯示心理素質夠強。

許福生說，專案小組可考量從張過往犯罪歷程，包括成長背景、獄中行為、過去人際互動，並透過監視器影像分析，重建張嫌行動路線。