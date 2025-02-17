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前鎮運河撈獲2袋「火燒血衣」 DNA排除和高雄分屍案有關　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄殺人分屍案昨在前鎮運河第五船渠發現兩袋疑似沾有血跡且燒過的衣褲，經DNA比對排除和分屍案有關，另疑似人骨是雞骨頭；此外，今打撈第12天，在高雄港碼頭區撈獲7塊皮膚人體組織，由於運河第五船渠已「打撈乾淨」已告一段落，港區明將繼續打撈。

警光潛水救難協會昨天上午派3名潛水教練下水，針對先前中山大學副教授田文敏以聲納探測區域進行搜索，在水下發現兩個袋子。

兩只袋子打撈上岸後，裡面有5件衣服、5件褲子，其中2件衣服有明顯火燒痕跡，且衣物上多處疑似沾有血漬，警方不排除是凶嫌或被害人衣物，已列最速件帶回化驗比對；今警方證實衣物非張嫌也非被害人所有，排除和分屍案有關聯，找到的一根骨頭則為雞骨頭。

由於前鎮運河第五船渠潛水員除先前來回在橋墩處、河面及泥底，徹底搜了5、6趟，並根據聲納系統標註的光點，重新搜尋，警方認為已「打撈乾淨」，運河處打撈作業告一段落。

警方今天上午和下午分別在高雄港25和27碼頭區打撈共計7塊皮膚人體組織，已送往鑑識中心比對鑑識。

警方統計，12天已打撈尋獲約69件人體組織，尋獲屍塊大多被切成十平方公分左右大小，部分組織經比對，大多為趙林姓婦人，少數是張姓婦人遺骸，尚未發現張介宗兄嫂遺骸。

高雄警方偵辦張介宗涉殺害三名婦人分屍案，昨潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血跡和燒過痕跡，警方帶回化驗比對後，排除和分屍案有關。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害三名婦人分屍案，昨潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血跡和燒過痕跡，警方帶回化驗比對後，排除和分屍案有關。圖／讀者提供
高雄檢警偵辦張介宗涉殺害三名老婦分屍案，圖為潛水人員日前在前鎮運河第五船渠處橋下進行打撈畫面。本報資料照
高雄檢警偵辦張介宗涉殺害三名老婦分屍案，圖為潛水人員日前在前鎮運河第五船渠處橋下進行打撈畫面。本報資料照
檢警偵辦張介宗涉殺人分屍案，潛水人員日前在前鎮運河第五船渠處橋下打撈，警方認已打撈乾淨，打撈作業告一段落。本報資料照
檢警偵辦張介宗涉殺人分屍案，潛水人員日前在前鎮運河第五船渠處橋下打撈，警方認已打撈乾淨，打撈作業告一段落。本報資料照

DNA 分屍案 高雄市

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