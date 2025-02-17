獨／破分屍魔心防打心理戰測謊？ 學者：可朝這點鞏固
72歲張介宗涉殺害3名老婦後分屍案至今矢口否認犯案；是否會對張進行測謊，專案小組指，從查扣凶刀證物、屍塊、監視畫面等證據，正逐步釐清張嫌犯罪脈絡，測謊目前並未考量；學者則建議，可從張的「行為軌跡」了解其生活及犯案後的習性，為突破張的心防做準備。
檢警專案小組偵辦分屍魔張介宗涉殺害3名老婦，2月10日將張從看守所提出，重回「分屍公寓」，當時凶嫌被隔離在房間、門還半掩，一待5個多小時，檢警就是試圖讓張看鑑識採蛛絲馬跡、耳聽吸塵器、拍照快門聲，感受孤立及壓力，欲以「心理戰」與他鬥智。
專案小組和分屍魔張介宗心理戰開打，由於刑事局有測謊專家，是否要對張進行測謊，進一步挖掘張在關鍵問題上是否說謊，供詞不一的更深心理層面，專案小組指，依據以往辦案經驗，測謊對象是不確定犯嫌在哪裡殺人、用何工具，但全案偵辦至今，已掌握張嫌犯案的命案現場、起出尖刀、剪刀等切割或行凶殺人工具，屍塊的DNA比對、被害人進入張家的監視器畫面時間軸、疑丟屍袋的畫面等相關具體證據，目前不需要對張測謊。
專案小組成員表示，測謊也需張嫌同意，依據張狡猾、狡辯的心態，不可能同意測謊，犯嫌也有權拒絕測謊，測謊結果也只能當作偵查參考依據，不能作為有罪證據。
警察大學行政警察學系主任許福生指出，從凶嫌張介宗犯案的模式及手法看來，是典型的反社會人格，且張嫌連續殺害支解3名婦人的屍體，仍依舊住在屋裡，顯示其心理素質夠強。
許福生表示，專案小組或許可考量從其過往的犯罪歷程，包括成長背景、獄中行為、過去的人際互動，是否曾上網搜尋如何分屍，找出可能影響其犯罪行為的因素。
許福生建議專案小組，可利用「犯罪地理分析技術」，確認張嫌是否有長期活動的特定範圍，是否有其他可疑地點值得調查，並透過監視器影像分析，重建張嫌的行動路線，尤其是案發前後的可疑動向，以行為軌跡去鞏固張嫌犯罪事證
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