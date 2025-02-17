高雄分屍案起出牛排刀剪刀 在被害人乳房手掌查出工具痕跡

72歲張介宗涉嫌殺害3名婦人分屍，檢警在他家搜出剪刀、尖刀等凶器，經DNA比對，赫然發現剪刀上有張姓婦人生物跡證，對照撈出張婦的胸部組織，警方研判張疑用剪刀剪下張婦乳房分屍；此外，撈獲的趙林姓婦人左手掌切割斷面，也和疑似牛排刀的尖刀吻合。

偵辦張介宗涉殺害包括張黃姓兄嫂、張姓及趙林姓婦人並分屍的警方專案小組，上周召開記者會時，即針對在凶嫌張介宗家中搜出的剪刀和尖刀器具說明。

檢警在張嫌家中找到20公分大小的鋒利剪刀，以及一把長約20公分、刀刃有10公分長疑似夜市牛排刀的尖刀，懷疑為張嫌作案凶器。

刑事鑑識中心主任謝東和指出，其中剪刀鑑識比對發現剪刀上除了有張嫌的DNA生物跡證外，也比對出第2名被害張姓婦人的DNA；對照檢警已在運河中撈出張婦的胸部組織，張嫌疑似用剪刀剪下張婦乳房分屍。

此外，在張嫌住處查扣的10公分尖刀，在刀刃處「具有鋸齒狀的切割刀刃」，經比對目前已尋獲的趙林姓婦人左手掌及疑似臉部組織的屍塊，在屍塊切割面處，呈現出的切割破壞樣態，也與鋸齒狀利刃切割方式有雷同，因此確認研判「牛排刀」為張嫌作案切割人體的工具之一。