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高雄分屍案起出牛排刀剪刀 在被害人乳房手掌查出工具痕跡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

72歲張介宗涉嫌殺害3名婦人分屍，檢警在他家搜出剪刀、尖刀等凶器，經DNA比對，赫然發現剪刀上有張姓婦人生物跡證，對照撈出張婦的胸部組織，警方研判張疑用剪刀剪下張婦乳房分屍；此外，撈獲的趙林姓婦人左手掌切割斷面，也和疑似牛排刀的尖刀吻合。

偵辦張介宗涉殺害包括張黃姓兄嫂、張姓及趙林姓婦人並分屍的警方專案小組，上周召開記者會時，即針對在凶嫌張介宗家中搜出的剪刀和尖刀器具說明。

檢警在張嫌家中找到20公分大小的鋒利剪刀，以及一把長約20公分、刀刃有10公分長疑似夜市牛排刀的尖刀，懷疑為張嫌作案凶器。

刑事鑑識中心主任謝東和指出，其中剪刀鑑識比對發現剪刀上除了有張嫌的DNA生物跡證外，也比對出第2名被害張姓婦人的DNA；對照檢警已在運河中撈出張婦的胸部組織，張嫌疑似用剪刀剪下張婦乳房分屍。

此外，在張嫌住處查扣的10公分尖刀，在刀刃處「具有鋸齒狀的切割刀刃」，經比對目前已尋獲的趙林姓婦人左手掌及疑似臉部組織的屍塊，在屍塊切割面處，呈現出的切割破壞樣態，也與鋸齒狀利刃切割方式有雷同，因此確認研判「牛排刀」為張嫌作案切割人體的工具之一。

專案小組根據屍塊相驗，尖刀鋸齒狀刀刃和切割屍塊工具痕跡是雷同的，確認剪刀和尖刀都是切割和行凶的工具之一；目前案情並無所謂新進展。

民間打撈專家日前在前鎮運河第５船渠撈出遇害的趙林婦人的手掌部位，經警方鑑識中心事後在凶嫌張介宗住處查扣的尖刀比對手掌的切割面吻合。記者巫鴻瑋／翻攝
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高雄連續殺人分屍案嫌犯張介宗被借提重回凶殺案現場，但他至今仍不承認犯案。本報資料照片
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高雄檢警偵辦張介宗涉殺害三名老婦分屍案，潛水人員持續在前鎮運河第五船渠處橋下進行打撈屍塊。本報資料照
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分屍案

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