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監視畫面曝高雄分屍魔詭異行徑 買麥片、提水和倒垃圾

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄檢警偵辦張介宗涉殺害3名老婦分屍案，鷹眼小組持續調閱、分析監視畫面，結果發現左營張姓婦人1月17日進入張家失蹤遭殺害後隔天，張嫌至藥妝店買兩罐大燕麥片，楠梓趙林姓婦人2月2日遭殺害後隔天，張嫌忙倒垃圾還提水，暴露詭異行徑。

對於外界解讀張嫌殺害張姓婦人分屍後，可能因吃不下飯才「吃素」，買兩大罐燕麥片當飯吃，專案小組未予證實，僅表示相關監視畫面均在解析中。

根據警方查扣的監視畫面時間軸顯示，第2名遇害的左營張姓婦人，於1月17日傍晚4時30分隨張介宗進入他前鎮區台鋁14巷住處，當晚8時2分監視器即錄下張疑提著裝屍塊的手提袋外出，警方當時研判，張婦疑進屋就遇害，在4小時內慘遭支解分屍後棄屍，顯示凶嫌手段泯滅人性。

隨著鷹眼小組成立，擴大調閱監視畫面，發現1月18日晚間近9時許，張嫌前往離住家約200公尺遠的美妝店買了兩大桶燕麥片，店家受訪時曾指，張嫌買東西時神情正常，看起來像一名普通的阿伯。

另外，楠梓區趙林姓婦人則在2月2日下午接到張嫌電話後，前往張家從此人間蒸發，慘遭張嫌殺害分屍，目前警方和警光潛水救難協會在前鎮運河大五船渠和高雄港碼頭打撈，尋獲六十二件人體組織，尋獲屍塊大多被切成十平方公分左右大小，部分組織經比對，大多為趙林姓婦人，少數是張姓婦人遺骸，尚未發現張介宗兄嫂遺骸。

鷹眼小組分析、搜尋監視器畫面，發現張嫌在殺害分屍趙林姓婦人後，2月3日早上6點41分多次來回，拎著黑色垃圾袋疑丟棄屍體，隨後8時34分又到加水站，加滿兩大桶水後返回住家，行徑詭異；專案小組正逐步鞏固張嫌犯罪事證中。

監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在左營張姓婦人1月17日進入張家失蹤遭殺害後隔天晚間，張嫌至藥妝店買兩罐大燕麥片。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在左營張姓婦人1月17日進入張家失蹤遭殺害後隔天晚間，張嫌至藥妝店買兩罐大燕麥片。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在左營張姓婦人1月17日進入張家失蹤遭殺害後隔天晚間，張嫌至藥妝店買兩罐大燕麥片。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在左營張姓婦人1月17日進入張家失蹤遭殺害後隔天晚間，張嫌至藥妝店買兩罐大燕麥片。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在2月2日殺害楠梓趙林姓婦人後隔早上，張嫌提了兩桶水，暴露詭異行徑。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在2月2日殺害楠梓趙林姓婦人後隔早上，張嫌提了兩桶水，暴露詭異行徑。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在左營張姓婦人1月17日進入張家失蹤遭殺害後隔天晚間，張嫌至藥妝店買兩罐大燕麥片。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在左營張姓婦人1月17日進入張家失蹤遭殺害後隔天晚間，張嫌至藥妝店買兩罐大燕麥片。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在2月2日殺害楠梓趙林姓婦人後隔天，張嫌提了兩桶水，暴露詭異行徑。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在2月2日殺害楠梓趙林姓婦人後隔天，張嫌提了兩桶水，暴露詭異行徑。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在左營張姓婦人1月17日進入張家失蹤遭殺害後隔天晚間，張嫌至藥妝店買兩罐大燕麥片。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在左營張姓婦人1月17日進入張家失蹤遭殺害後隔天晚間，張嫌至藥妝店買兩罐大燕麥片。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在左營張姓婦人1月17日進入張家失蹤遭殺害後隔天晚間，張嫌至藥妝店買兩罐大燕麥片。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄分屍魔張介宗在左營張姓婦人1月17日進入張家失蹤遭殺害後隔天晚間，張嫌至藥妝店買兩罐大燕麥片。記者石秀華／翻攝

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