星期評論／跨世代關懷機制 讓老者安之

高雄近日發生震驚社會的連續殺人分屍案，加害人與被害人都是七旬長者，凶嫌手法殘忍令人髮指，但更值得關注的是，高齡社會中潛藏的社會安全漏洞，台灣即將邁入超高齡社會，這些問題若未能獲得妥善處理，未來可能會發生更多類似的悲劇。

台灣高齡人口比率持續攀升，至2023年底65歲以上人口已破18%，預計今年將進入超高齡社會。許多長者面臨喪偶、子女疏遠、社交圈萎縮等問題導致孤獨感加劇，公園、宮廟、傳統市場成為主要的社交場域，然而這些域缺乏有效管理，人際關係交織複雜，稍不察，甚至可能成為犯罪溫床。

涉嫌殺人分屍的張介宗與趙林姓及張姓婦人即在公園相識，從陌生到熟識，可能並未深入了解彼此的背景與性格，致衝突容易升級。

尤其長者面對人際問題時缺乏適當的情緒調節與解決能力，加上孤獨積累的心理因素，與其他長者間的衝突風險不容忽視，以此案來看，弱勢的高齡者也可能成為加害者。

公園、宮廟、社區活動中心等場域是高齡者重要社交據點，開放空間可自由進出，缺乏篩選與監管機制，使得長者社交風險激增，例如，詐騙集團即可能趁虛而入；長者間彼此的情感或財務糾紛可能演變成暴力衝突害命。如何彌補這個社會安全網的潛藏破口，執政者輕忽不得。

這起駭人聽聞的連續殺人分屍案，表面上是件極端的刑事案件，實際上卻折射出高齡社會包括長者孤獨感、社交風險、心理健康、財務糾紛及公共場域安全等更深層的問題。

不僅警方要盡速查明凶嫌行凶動機，防患未然，社政、醫政等單位亦不能袖手旁觀，例如公私部門攜手推動「長者安心交友平台」，公園及社區導入智慧監控系統偵測異況，或啟動祖孫共學、青銀共造等跨世代關懷機制，讓銀髮族在社工輔導、志工陪伴下有健全的身心、正當的聯誼社交，安心、安全度過遲暮之年。