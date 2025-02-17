高雄分屍案 撈到2袋血衣送鑑定

檢警偵辦張介宗涉殺人分屍案，潛水人員昨在前鎮運河第五船渠處橋下打撈。記者石秀華／攝影 高雄檢警偵辦分屍案邁入第十二天，昨除撈獲沾有血跡的多件衣褲，另尋獲八塊皮膚、人體組織及一小塊「人骨」，均已採樣送鑑定。

凶嫌張介宗涉嫌殺害趙林姓、張姓及大嫂後分屍，張本月五日遭逮至今未透露作案動機及棄屍地點，警方根據監視器掌握他棄屍於前鎮運河，從六日起不間斷打撈。

昨天光線充足，警光潛水救難協會派三名潛水教練下水，針對先前中山大學副教授田文敏以聲納探測區域進行搜索，在水下發現兩個袋子。

兩只袋子打撈上岸後，裡面有五件衣服、五件褲子，其中二件衣服有明顯火燒痕跡，且衣物上多處疑似沾有血漬，警方不排除是凶嫌或被害人衣物，已列最速件帶回化驗比對。

另在成功橋、金鞏橋、廿七號碼頭渠底撈獲八塊皮膚和人體組織，及一塊疑似人骨，均送鑑識中心採證、比對。

警方統計，十一天已打撈尋獲六十二件人體組織，尋獲屍塊大多被切成十平方公分左右大小，部分組織經比對，大多為趙林姓婦人，少數是張姓婦人遺骸，尚未發現張介宗兄嫂遺骸。

警方連日查訪，張嫌住處附近的鄰居皆未聽到有婦人遇害尖叫聲，專案小組研判三名被害人可能進屋就遭張嫌敲昏，另外也不排除張嫌下藥，導致被害人無力抵抗出聲，已採檢體送法醫研究所化驗。