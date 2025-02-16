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高雄連環分屍案…今發現多塊人體組織 目前已尋獲62塊殘骸持續調查

中央社／ 高雄16日電

高雄連環殺人分屍案，檢警今天鎖定前鎮區五號船渠底2個疑似圓形物體周邊搜索，經打撈為光碟片及礁石；另在27號碼頭渠底等處發現8塊遺骸及1塊疑似人骨，至今已尋獲62塊殘骸。

高雄檢警自6日起持續在前鎮區五號船渠、25至27號碼頭及亞灣區周邊搜索打撈遺骸，今天藉中山大學田姓退休副教授提供的聲納設備，在五號船渠一帶鎖定2個疑似圓形物體附近搜索，盼鞏固事證。

專案小組今天派員針對目標地區下潛搜尋，搭配岸邊尋找及水下攝影機等工具有所收穫，在成功橋、金鞏橋、27號碼頭渠底發現6x15公分、3x6公分、2x7公分、5x8公分、4x8公分、3x6公分、8x13公分、2x4公分8塊皮膚或人體組織，及一塊疑似人骨的2x7公分殘骸，明天將持續進行打撈作業。

高雄市警察局刑事警察大隊指出，潛水人員還在金鞏橋、成功橋周邊打撈到1袋裝有多件衣物的塑膠袋，目前已送鑑識採證及比對，至於疑似圓形物體部分，經打撈確定為光碟片及礁石，初步判斷與案件無關；另外，經統計，目前已確定搜獲總計62塊殘骸，經DNA鑑驗身分確認其中37塊殘骸，2塊屬左營區張姓婦人及35塊屬楠梓區趙姓婦人，其餘尚未鑑驗遺骸將待明天法醫相驗並採檢體後，送DNA實驗室鑑驗。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方，並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

高雄連環殺人分屍案，檢警搜索遺骸邁入第11天，專案小組16日持續在前鎮區金鞏橋、成功橋周邊進行地毯式搜索。中央社記者張已亷攝 114年2月16日 中央通訊社
高雄連環殺人分屍案，檢警搜索遺骸邁入第11天，專案小組16日持續在前鎮區金鞏橋、成功橋周邊進行地毯式搜索。中央社記者張已亷攝 114年2月16日 中央通訊社

分屍案 棄屍 殺人

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