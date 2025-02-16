影／高雄分屍案打撈第11天…聲納探測現光點以為是頭顱 結果是18禁光碟

高雄檢警偵辦張介宗涉殺害3名老婦分屍案，今打撈第11天，除撈獲疑被害人或凶嫌沾有血跡的衣褲及8塊疑似皮膚及人體組織、1塊疑似人骨外，潛水員根據聲納探測的兩處圓形光點搜索，原以為是埋在底泥中的頭顱，結果一個是石頭、一個是18禁光碟片。

高雄警方和警光潛水救難協會人員在張介宗連續殺人分屍案發生後，今天上午9點起持續在前鎮運河第五船渠及高雄港碼頭區持續打撈，由於陽光露臉，能見度佳，警光潛水救難協會派出3名潛水教練下水，針對先前中山大學田文敏副教授以聲納探測的區域進行搜索。

潛水員先在水下發現圓球物體兩個的袋子，撈上岸後，打開看，發現內裝了5件衣服、5件褲子，其中有2件衣服有明顯火燒痕跡，且衣物上沾有多處疑似血漬之處，警方列為重大發現，不排除是凶嫌或被害人的衣物，已帶回化驗比對。

打撈作業在下午4點左右結束，一整天下來，分別在成功橋、金鞏橋、廿七號碼頭渠底撈獲8塊皮膚和人體組織加1塊疑似人骨，將和疑似血衣褲一併送鑑識中心採證、比對。

打撈過程中發生小插曲，警光潛水救難協會總幹事鍾俞萍和潛水員劉峻宏下到兩處由中山大學副教授田文敏以聲納探測的光點搜索，原以為可能是遭張嫌丟入河中被埋在底泥中的頭顱，結果一個是石頭，一個則是18禁的光碟片。

高雄檢警偵辦張介宗涉殺害3名老婦分屍案，今進入第11天打撈作業。記者石秀華／攝影