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高雄殺人分屍打撈第11天重大進展 撈獲疑燒過血衣褲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄檢警偵辦張介宗涉殺害包括兄嫂在內3名老婦人分屍案，10天以來在前鎮運河第五船渠及高雄港碼頭區共撈獲54塊遺骸組織；今第11天有重大進展，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡，另尋獲一根骨頭，警方已帶回化驗比對。

高雄警方和警光潛水救難協會人員在張介宗連續殺人分屍案發生後，今天上午9點起連續第11天在前鎮運河第五船渠及高雄港碼頭持續打撈，由於今天高雄陽光露臉，能見度佳，警光潛水救難協會派出3位潛水教練下水，針對先前中山大學田文敏副教授以聲納探測的區域進營搜索。

後潛水員在水下發現圓球物體兩個的袋子，撈上岸後，打開看，發現內裝了5件衣服、5件褲子，其中有2件衣服有明顯地火燒痕跡，且衣物上多處沾有疑似血漬的血痕，警方列為重大發現，不排除是凶嫌或被害人的衣物，已帶回化驗比對。

潛水員另發現一根骨頭，雖看起來像雞骨頭、不像人骨，但為了慎重起見，警方也一併帶回去化驗。

高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡，警方將衣物帶回化驗比對。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡，警方將衣物帶回化驗比對。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡，另尋獲一根骨頭，警方已帶回化驗比對。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡，另尋獲一根骨頭，警方已帶回化驗比對。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡，另尋獲一根骨頭，警方已帶回化驗比對。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡，另尋獲一根骨頭，警方已帶回化驗比對。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，今打撈第11天，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡。圖／讀者提供
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