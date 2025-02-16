獨／高雄殺人分屍案未聽尖叫聲 被害人恐當下遭致命一擊

高雄檢警偵辦張介宗涉嫌連續殺害包括兄嫂在內3名老婦人分屍案，張嫌至今矢口否認犯案，由於張嫌上下、左右鄰居皆未聽到婦人遭殺害時的尖叫聲，專案小組研判，3名被害人一進屋後，恐遭張嫌趁隙敲昏，有了致命一擊後，再行支解屍體。

記者曾詢問，住在張嫌住處後方僅隔1公尺寬的對窗鄰居，在張嫌犯案的近3個月以來，是否有聽到婦人的尖叫聲，鄰居斬釘截鐵地說，「都沒有聽到唉叫的聲音，我們也覺得很奇怪」。樓下鄰居2名老婦人則指，「不僅沒聽到被害人的叫聲，連怪聲也沒聽到」；3樓鄰居則有聽到鋸東西的可疑怪聲，另有鄰居透露，過年期間半夜不斷傳出剁菜的聲音。

張嫌兄嫂、張姓婦人、趙林姓婦人在短短不到3個月內相繼遭凶嫌張介宗殺害，鄰居都未聽到被害人的尖叫聲，專案小組研判，雖3婦人個頭嬌小，都是超過70歲高齡的老婦人，若張嫌直接持刀械等器具朝3人揮砍，「再怎麼樣害怕，只要是人都會叫」。

鄰居未聽到被害人任何的尖叫聲，專案小組研判，很可能被害人一進到屋內，就被張介宗控制行動，或趁隙持器具朝被害人來個致命的重擊，被害人昏厥不省人事，才慘遭殺害。