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獨／高雄殺人分屍案未聽尖叫聲 被害人恐當下遭致命一擊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄檢警偵辦張介宗涉嫌連續殺害包括兄嫂在內3名老婦人分屍案，張嫌至今矢口否認犯案，由於張嫌上下、左右鄰居皆未聽到婦人遭殺害時的尖叫聲，專案小組研判，3名被害人一進屋後，恐遭張嫌趁隙敲昏，有了致命一擊後，再行支解屍體。

記者曾詢問，住在張嫌住處後方僅隔1公尺寬的對窗鄰居，在張嫌犯案的近3個月以來，是否有聽到婦人的尖叫聲，鄰居斬釘截鐵地說，「都沒有聽到唉叫的聲音，我們也覺得很奇怪」。樓下鄰居2名老婦人則指，「不僅沒聽到被害人的叫聲，連怪聲也沒聽到」；3樓鄰居則有聽到鋸東西的可疑怪聲，另有鄰居透露，過年期間半夜不斷傳出剁菜的聲音。

張嫌兄嫂、張姓婦人、趙林姓婦人在短短不到3個月內相繼遭凶嫌張介宗殺害，鄰居都未聽到被害人的尖叫聲，專案小組研判，雖3婦人個頭嬌小，都是超過70歲高齡的老婦人，若張嫌直接持刀械等器具朝3人揮砍，「再怎麼樣害怕，只要是人都會叫」。

鄰居未聽到被害人任何的尖叫聲，專案小組研判，很可能被害人一進到屋內，就被張介宗控制行動，或趁隙持器具朝被害人來個致命的重擊，被害人昏厥不省人事，才慘遭殺害。

另一方面，專案小組也不排除可能張嫌在被害人的飲料或水杯中下藥，以致被害人昏迷叫不出聲，但屋內未搜出相關藥物證物，日前打撈到屍塊已採集檢體，已送法醫研究所化驗是否有藥物殘存，但因屍塊浸泡在運河裡多日，是否能在人體組織內驗出藥物，仍待鑑驗釐清。

高雄檢警偵辦張介宗涉連續殺人分屍案，日前提訊張嫌回到命案現場勘驗。本報資料照
高雄檢警偵辦張介宗涉連續殺人分屍案，日前提訊張嫌回到命案現場勘驗。本報資料照
72歲張介宗涉殺害包括兄嫂在內的3名婦人分屍，圖為前鎮區台鋁14巷命案現場的公寓外觀。本報資料照
72歲張介宗涉殺害包括兄嫂在內的3名婦人分屍，圖為前鎮區台鋁14巷命案現場的公寓外觀。本報資料照
72歲張介宗涉殺害包括兄嫂在內的3名婦人分屍，圖為命案現場的張家大門，警方拉起封鎖線。本報資料照
72歲張介宗涉殺害包括兄嫂在內的3名婦人分屍，圖為命案現場的張家大門，警方拉起封鎖線。本報資料照

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