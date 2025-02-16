高雄殺人分屍案10天撈獲54塊遺骸 17塊等法醫採檢體

高雄檢警偵辦張介宗涉嫌連續殺害包括兄嫂在內3名老婦人分屍案，10天以來在前鎮運河第五船渠及高雄港碼頭區共撈獲54塊遺骸組織，除35塊驗出屬趙林姓婦人、2塊是張姓婦人外，仍不見頭顱及張嫂遺骸，這2天尋獲的17塊遺骸則待法醫明天採檢體送DNA實驗室鑑驗。

警方專案小組今仍將繼續打撈，連日來和民間救難協會人員在前鎮區運河第五船渠打撈被害婦人的屍塊，發現已有屍塊漂流至高雄港第廿五至廿七號碼頭，除了人力沿岸搜尋、在運河設攔截網，另有中山大學退休副教授田文敏利用「機械式探索聲納」協助查看河底異物，另有專抓綠鬣蜥的公司熱心協助，以水下攝影及機械手臂，下水尋找可疑屍塊。

警方這兩天分別在靠近高雄前鎮科技產園區的高雄港27號碼頭渠底水域，尋獲7塊屍塊，以及在前鎮區運河第五船渠，各尋獲4塊人體組織，10天來共已尋獲54塊遺骸。

警方專案小組表示，除35塊遺骸屬於趙林姓婦人、2塊為張姓婦人外，這幾天尋獲的17塊遺骸組織，都是約10公分見方左右的皮膚組織與脂肪層，尚未發現張介宗兄嫂的遺骸。