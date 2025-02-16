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高雄分屍案再尋獲8屍塊 未見張嫂遺骸

聯合報／ 記者林保光石秀華／高雄報導

高雄檢警偵辦老翁張介宗涉連續殺人分屍案，昨進行第十天打撈屍塊。記者劉學聖／攝影
高雄檢警偵辦老翁張介宗涉連續殺人分屍案，昨進行第十天打撈屍塊。記者劉學聖／攝影
高雄檢警偵辦老翁張介宗涉連續殺人分屍案，昨進行第十天打撈屍塊，在高雄港碼頭區等處，再尋獲八塊人體皮膚組織，仍不見頭顱及張嫂遺骸。

檢警偵辦連續殺人分屍案，張介宗羈押前堅不吐實，檢警不排除進入看守所或借提他訊問，要以連日蒐證的影像及屍塊讓他鬆口。

警方專案小組在前鎮區運河第五船渠和高雄港第廿五至廿七號碼頭，尋找遇害三婦人的遺骸，除人力沿岸搜尋、在運河設攔截網，另有中山大學退休副教授田文敏利用「機械式探索聲納」協助查看河底異物，昨天另有專抓綠鬣蜥的公司熱心協助，以水下攝影及機械手臂，下水尋找可疑屍塊，希望盡快找到受害者遺骸，讓全案真相大白。

昨天在前鎮區運河第五船渠，以及靠高雄前鎮科技產園區的高雄港碼頭渠底水域，各尋獲四塊人體組織，全是皮膚與脂肪層，十天共尋獲五十四塊遺骸，經鑑識屍塊或人體組織，暫全是楠梓區趙林姓婦人和左營區張姓婦人的遺骸，尚未發現張介宗兄嫂的遺骸。

張姓婦人的兒女和女婿於十四日，去過前鎮區台鋁十四巷張介宗住處公寓外招魂，因遺骸未找齊，檢察官暫未開立死亡證明，在左營警分局協助下，才由高雄市殯葬管理處協助家屬，為張婦牌位豎靈，家屬感之餘，希望檢警儘早蒐齊證據。

分屍案

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